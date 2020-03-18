Евровидение-2020: с пандемией несовместимо

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Организаторы Евровидения сообщили об отмене конкурса из-за пандемии коронавируса.
"Европейская вещательная корпорация приняла сложное решение, что мероприятие провести невозможно", - говорится в публикации конкурса в твиттере.
An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF— Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020
В сообщении отмечается, что команда Евровидения рассматривала разные варианты организации конкурса, однако в итоге сочла его проведение невозможным.
Организаторы и спонсоры продолжат переговоры с властями Роттердама о возможности проведения там Евровидения в 2021 году.
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