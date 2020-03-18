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Eurovision 2020

Евровидение-2020: с пандемией несовместимо

© Photo : NPO / CLEVER°FRANKE
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200318/29576075/eurovision-2020-s-pandemiey-nesovmestimo.html

Престижный песенный конкурс, который должен был состояться в Роттердаме (Нидерланды) в мае, решено отменить.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Организаторы Евровидения сообщили об отмене конкурса из-за пандемии коронавируса.

"Европейская вещательная корпорация приняла сложное решение, что мероприятие провести невозможно", - говорится в публикации конкурса в твиттере.

Новый логотип Евровидение 2020.
NPO / eurovision.tv
"Евровидение-2020" и коронавирус: отмена, перенос или смена формата конкурса
Песенный конкурс должен был пройти 12-16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили возможность провести песенный конкурс после победы Дункана Лоуренса в прошлом году.

В сообщении отмечается, что команда Евровидения рассматривала разные варианты организации конкурса, однако в итоге сочла его проведение невозможным.

Организаторы и спонсоры продолжат переговоры с властями Роттердама о возможности проведения там Евровидения в 2021 году.

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