Евровидение-2020: с пандемией несовместимо

Престижный песенный конкурс, который должен был состояться в Роттердаме (Нидерланды) в мае, решено отменить.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Организаторы Евровидения сообщили об отмене конкурса из-за пандемии коронавируса.

"Европейская вещательная корпорация приняла сложное решение, что мероприятие провести невозможно", - говорится в публикации конкурса в твиттере.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020

Песенный конкурс должен был пройти 12-16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили возможность провести песенный конкурс после победы Дункана Лоуренса в прошлом году.

В сообщении отмечается, что команда Евровидения рассматривала разные варианты организации конкурса, однако в итоге сочла его проведение невозможным.

Организаторы и спонсоры продолжат переговоры с властями Роттердама о возможности проведения там Евровидения в 2021 году.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK