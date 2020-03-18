Защитные маски: китайская инструкция к применению

Накопленный местными врачами опыт позволил сделать точные рекомендации: где, когда, кому и чем прикрывать нос и рот.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Детальную рекомендацию по правилам ношения масок опубликовал Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

В настоящее время практически по всей стране введен масочный режим, в частности в Пекине вход в различные заведения без масок запрещен.

Согласно опубликованной рекомендации, можно не носить маску, если вы находитесь дома, на улице, в местах, где нет скопления людей, и в хорошо проветриваемых местах.

Что касается общественных мест с массовым скоплением людей, таких как офисы, торговые центры, рестораны, вагоны поезда, лифты, общественный транспорт, то в районах со средним и низким риском рекомендуется при себе иметь одноразовую медицинскую или хирургическую маску и надевать ее, если расстояние с другими людьми не превышает одного метра. В районах с высоким уровнем риска рекомендуется носить одноразовые медицинские маски.

Люди с кашлем, насморком и другими респираторными симптомами должны носить одноразовые медицинские маски. Одноразовые маски должны носить и те, кто проживает в одном помещении с лицами, помещенными на карантин, или выписанными из больницы пациентом.

В больницах, на автобусных, железнодорожных станциях, в аэропортах, гостиницах, станциях метро, в регионах со средним и низким уровнем риска работники должны носить одноразовые медицинские маски. В регионах с высоким риском – защитные медицинские маски или защитные маски с уровнем защиты KN/N95 (эффективность фильтрации 95%) и выше.

В тюрьмах, домах престарелых, учреждениях социального обеспечения, а также в учебных помещениях, в регионах со средним и низким уровнем угрозы, необходимо иметь при себе одноразовую медицинскую маску и носить ее, если расстояние от других людей не превышает один метр. В регионах с высоким риском сотрудникам этих учреждений рекомендуется носить защитные маски KN95/N95 и выше, остальные могут носить одноразовые медицинские маски.

Лица с подозрением или с подтвержденной коронавирусной инфекций и бессимптомные пациенты и лица, имевшие тесный контакт с ними, должны носить хирургические маски или защитные маски стандарта KN95/N95 без клапана.

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