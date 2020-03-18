Масштабные учения десантников в Крыму: российский привет "защитникам Европы"

Одновременно ВДВ также участвует в маневрах под Волгоградом, Рязанью, Ульяновском и Улан-Удэ, пишет военный обозреватель.

Высадка на Крымском полуострове воздушного и морского десантов в день шестилетия воссоединения Крыма с Россией – не только военные учения, это символ единства и высокой защищенности всех без исключения регионов страны.

Активная фаза командно-штабных учений Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения началась сегодня в Крыму, и продлится до 20 марта. Задействовано свыше 1500 десантников, более 300 единиц боевой техники, а также 15 самолетов военно-транспортной авиации, вертолеты армейской авиации, большие десантные корабли (БДК) Черноморского флота.

В воздушном десанте участвуют более 600 военнослужащих Новороссийской дивизии ВДВ и девять единиц техники. Условного противника десантники атакуют и с неба, и с моря, на нескольких площадках, включая полигон Опук в восточной части Крымского полуострова. Основные задачи - захват и уничтожения пунктов управления и базы подготовки незаконных вооруженных формирований, но замысел учений сложнее.

Крымская десантная операция - лишь часть общей картины боевой подготовки ВДВ России: одновременно масштабные маневры воздушно-десантных соединений проходят также под Волгоградом, Рязанью, Ульяновском и Улан-Удэ – задействованы тысячи военнослужащих и сотни единиц боевой техники.

И все же крымская десантная операция – самая яркая по содержанию. Она совпала с визитом на полуостров Верховного главнокомандующего и президента РФ Владимира Путина. Европейские партнеры и заокеанские "защитники Европы" должны правильно понять сигнал – западные границы России незыблемы и очень хорошо защищены. Никакая пандемия на степень боеготовности Вооруженных сил РФ повлиять не может.

И еще один символ. Маневрами на Юге России с десантированием и боевыми стрельбами непосредственно руководит командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, который весной 2014 года в Крыму обеспечивал мирное возвращение полуострова в Россию.

Динамика событий

Накануне более 600 десантников с боевыми машинами прибыли на аэродромы в Краснодарском крае и в Республике Крым для погрузки в самолеты Ил-76МД и участия в активной фазе командно-штабных учений ВДВ. После высадки под прикрытием истребителей Су-27 на полигоне Опук, на восточном побережье Крымского полуострова "голубые береты" должны захватить и удержать позиции до подхода с моря основных сил войсковой группировки.

Операцию поддерживают артиллерийские и танковые подразделения, фронтовая и армейская авиация, расчеты беспилотников (разведка и корректировка огня). Причем артиллерия не просто накрывает позиции условного противника сплошным огненным валом, а работает снайперски. Так отрабатываются новая тактика разведывательно-огневого контура, и контрбатарейная борьба (артиллерийские дуэли).

Корабли Черноморского флота (ЧФ) жестко контролируют прилегающую к полуострову акваторию и воздушное пространство над ней. В ходе тактических учений новороссийским десантникам подыгрывают действиями в противодесантной обороне подразделения морской пехоты ЧФ. Забот хватает всем задействованным в десантной операции видам и родам войск.

Интенсивная полигонная практика войск на Юге России полезна и в плане подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ-2020", которые состоятся в сентябре. В планах Минобороны РФ на год – всего более 4800 учений, необходимых для обеспечения безопасности страны и защиты национальных интересов.

Крым вошел в состав России после референдума 18 марта 2014 года – более 96% жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ. И вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. С точки зрения МИД РФ, все попытки военно-политического давления на Россию и изоляции двух субъектов Федерации – Республики Крым и Севастополя – заведомо обречены на провал. Минобороны РФ масштабными маневрами конкретизирует: подобные попытки обречены на встречу с Новороссийской десантно-штурмовой дивизией и другими гвардейскими соединениями ВДВ, полками ПВО, войсками и силами Южного военного округа, Черноморского флота (который после 2014 года пополнился 60 новыми кораблями, подводными лодками и судами обеспечения, а также самолетами морской авиации Су-30).

Опыт прошлого

Военно-стратегическое положение Крыма в Восточной Европе делает его полигоном для проверки передовых военных идей и новых тактических приемов Вооруженных сил РФ. Так, летом 2019 года здесь успешно отработана новая тактика ВДВ – в ходе учений впервые одновременно задействовали более 40 самолетов Ил-76, которые осуществили выброску подразделений Новороссийского соединения ВДВ с малых высот. Дистанция между самолетами в параллельных боевых порядках составляла всего 3 километра, это позволило максимально сократить время десантирования и пребывания в зоне поражения ПВО условного противника. Близ Феодосии за 9 минут десантировались около 2500 военнослужащих с вооружением и техникой.

Подобный опыт разительно отличается от имитации боевой подготовки, военной мощи и единства западными партнерами, которые периодически организовывают многонациональные маневры типа Sea Breeze, то есть просто ходят кильватерным строем с запада на восток и обратно. Дежурные тревоги экипажей, и отсутствие серьезных боевых упражнений подчеркивают бесполезность маневров - вне зависимости от количества стран-участников.

Практика военно-морских маневров США и НАТО в Европе демонстрирует низкую боеспособность десантных кораблей и подразделений. В незнакомых районах моря корабли нередко получают пробоины, а техника морской пехоты на необорудованном берегу просто вязнет в песке. И порой местное ополчение побеждает профессиональных спецназовцев. Так случилось в прошлом году, когда эстонцы одолели британцев.

Реалистичность боевого применения ВДВ вызывает большие сомнения - воздушные десанты партнеров в Европе прыгают куда попало, и зачастую разбивают боевую технику. Даже самый сильный представитель альянса – Пентагон – располагает единственной дивизией ВДВ (около 12 тысяч человек), зато проведение воздушно-десантных операций требует множества благоприятных условий: предварительного завоевания ВВС США господства в воздухе, уничтожения средств доставки ядерного оружия противника и целого ряда других. Если с условиями что не так, десанта не будет.

Крым на этом фоне становится кладезем передового опыта, объективно недостижимого для партнеров из Пентагона и НАТО.