Путин о голосовании по Конституции: приоритет - жизнь и здоровье граждан

Российский лидер высказался относительно возможных изменений по срокам или процедуре в условиях роста числа заболевших COVID-19.

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Владимир Путин, комментируя подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию на фоне распространения коронавирусной инфекции, подчеркнул, что при принятии решения на первом плане будут жизнь и здоровье граждан.

"Если ситуация будет с эпидемиологической точки зрения неблагоприятной, мы отодвинем и перенесем срок голосования, закон это позволяет сделать, проведем его в более поздние сроки. Но если обстановка позволит, то проводить будем. Но проводить будем, конечно, с соблюдением всех предосторожностей", - сказал глава государства на встрече с жителями Севастополя

Он уточнил, что возможно использование всех разрешенных законом способов, в том числе голосования на дому.

На вопрос о вероятном голосовании через портал госуслуг президент ответил, что обсуждал это с главой ЦИК.

Путин особо отметил, что поправки в Конституцию востребованы, и выразил надежду на их поддержку россиянами.

"Мы ведь Конституцию не меняем, мы вносим туда только дополнения. Первая, вторая, девятая главы не меняются, которые являются фундаментом самой Конституции, где отражены основные права граждан, но тем не менее жизнь идет и идет вперед: и технологически, и политически наше общество меняется, общество стало более зрелым, более требовательным", — сказал он.

Президент подчеркнул, что сегодня необходимо раскрыть социальный характер государства и "зафиксировать некоторые вещи, которые связаны с обеспечением прав граждан".

Накануне Путин своим указом назначил общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля. При этом президент подчеркнул, что дату могут перенести, если того потребует ситуация с коронавирусом.

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