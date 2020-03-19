Проект радио Sputnik стал финалистом международного конкурса New York Festivals

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Специальный проект радио Sputnik "Свой/Чужой" вышел в финал престижного международного конкурса New York Festivals Radio Awards. Таким образом, это единственный номинант от России. За победу проект поборется в категории "Права человека".

Цикл передач обозревателя Марии Меркуловой посвящен одной из главных проблем современного мира - взаимоотношениям между мигрантами и местным населением.

Россия - многонациональная страна, которая входит в мировую пятерку по приему трудовых мигрантов. Однако взаимное непонимание, культурные различия, языковой барьер часто становятся причиной конфликтов между коренными жителями и приезжими. "Свой/Чужой" подробно рассказывает о том, с какими трудностями сталкиваются приезжие, какие претензии есть к ним у россиян.

Вместе с Меркуловой в создании проекта принимали участие продюсер Анастасия Киндрук и звукорежиссер Олег Чижов. Вместе с Марией текст озвучивал обозреватель Кирилл Бакеев, перевод на английский язык подготовили Павел Кукаркин, Наталья Шавлак и Анастасия Лебедева.

В 2020 году на конкурс New York Festivals Radio Awards отправили программы радиостанции из 40 стран мира. Кто выиграет, должны узнать в начале апреля.

Оргкомитет New York Festivals с 1957 года награждает лучшие в мире радио-, кино- и телепроекты, а также определяет лидеров пиар-коммуникаций в сфере финансов, здравоохранении и маркетинге. Это одна из самых престижных международных премий для СМИ.

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