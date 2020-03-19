Проект радио Sputnik стал финалистом международного конкурса New York Festivals

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Специальный проект радио Sputnik "Свой/Чужой" вышел в финал престижного международного конкурса New York Festivals Radio Awards. Таким образом, это единственный номинант от России. За победу проект поборется в категории "Права человека".
Цикл передач обозревателя Марии Меркуловой посвящен одной из главных проблем современного мира - взаимоотношениям между мигрантами и местным населением.
Вместе с Меркуловой в создании проекта принимали участие продюсер Анастасия Киндрук и звукорежиссер Олег Чижов. Вместе с Марией текст озвучивал обозреватель Кирилл Бакеев, перевод на английский язык подготовили Павел Кукаркин, Наталья Шавлак и Анастасия Лебедева.
В 2020 году на конкурс New York Festivals Radio Awards отправили программы радиостанции из 40 стран мира. Кто выиграет, должны узнать в начале апреля.
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