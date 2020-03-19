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Проект радио Sputnik стал финалистом международного конкурса New York Festivals

© Sputnik / Нина Зотина
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200319/29587018/proekt-radio-sputnik-stal-finalistom-mezhdunarodnogo-konkursa-new-york-festivals.html

Номинированный в категории "Права человека" проект посвящен взаимоотношениям между мигрантами и местным населением.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Специальный проект радио Sputnik "Свой/Чужой" вышел в финал престижного международного конкурса New York Festivals Radio Awards. Таким образом, это единственный номинант от России. За победу проект поборется в категории "Права человека". 

Цикл передач обозревателя Марии Меркуловой посвящен одной из главных проблем современного мира - взаимоотношениям между мигрантами и местным населением.

Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik, фото из архива
© Sputnik / Aleksey Danichev
Радио Sputnik стало самой цитируемой радиостанцией в январе 2020 года
Россия - многонациональная страна, которая входит в мировую пятерку по приему трудовых мигрантов. Однако взаимное непонимание, культурные различия, языковой барьер часто становятся причиной конфликтов между коренными жителями и приезжими. "Свой/Чужой" подробно рассказывает о том, с какими трудностями сталкиваются приезжие, какие претензии есть к ним у россиян. 

Вместе с Меркуловой в создании проекта принимали участие продюсер Анастасия Киндрук и звукорежиссер Олег Чижов. Вместе с Марией текст озвучивал обозреватель Кирилл Бакеев, перевод на английский язык подготовили Павел Кукаркин, Наталья Шавлак и Анастасия Лебедева. 

В 2020 году на конкурс New York Festivals Radio Awards отправили программы радиостанции из 40 стран мира. Кто выиграет, должны узнать в начале апреля.

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© Sputnik /
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Оргкомитет New York Festivals с 1957 года награждает лучшие в мире радио-, кино- и телепроекты, а также определяет лидеров пиар-коммуникаций в сфере финансов, здравоохранении и маркетинге. Это одна из самых престижных международных премий для СМИ.

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 11 миллионов. В 23 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня".

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