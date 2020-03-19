В условиях пандемии проект SputnikPro продолжит работу в онлайн-режиме

В рамках онлайн-сессий SputnikPro намерен существенно расширить свою географию - в первую очередь, в странах ближнего зарубежья - и проводить один-два модуля в неделю.

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. Проект специальных развивающих семинаров для журналистов SputnikPro переходит на время пандемии в дистанционный режим и открывает онлайн-сессии. Русскоязычные журналисты и блогеры из стран СНГ и Балтии смогут обсуждать актуальные профессиональные вопросы в режиме вебинаров.

"Наши семинары в странах СНГ и Балтии пользуются огромным спросом, и было бы несправедливо останавливать программу из-за карантина. Поэтому какое-то время наши эксперты будут вести семинары в формате онлайн-сессий, с тем отличием, что присоединиться к ним смогут параллельно коллеги из разных стран, - отметила заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева.

По ее словам, участники смогут присоединиться откуда угодно, общаться с экспертами, отправлять друг другу сообщения в чат, делиться мнениями в режиме реального времени".

В рамках онлайн-сессий SputnikPro намерен существенно расширить свою географию - в первую очередь, в странах ближнего зарубежья - и проводить один-два модуля в неделю.

Первые семинары будут посвящены тому, какие трудности возникают у СМИ, когда они освещают проблемы короновируса и пандемии и как правильно и популярно писать на эту тему, работе СМИ в социальных сетях и в мессенджерах, искусству и практики работы с заголовками в digital-медиа. Для участия в онлайн-сессиях журналисты и блогеры из Молдовы должны будут зарегистрироваться.

SputnikPro – проект для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3000 слушателей из 80 государств. Следите за нашими новостями на нашей странице в Facebook.

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