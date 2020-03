Исследование: какие расстройства пищеварения могут указывать наличие COVID-19

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Еще при обследовании пациентов в трех больницах китайского города Ухань, который стал центром распространения заболевания, выяснилось, что почти половина из них жаловались прежде всего на диарею или полное отсутствие аппетита). Менее распространенными симптомами были тошнота, рвота и боли в животе.

Два последующих углубленных исследования, опубликованных в журналах The American Journal of Gastroenterology и Clinical Gastroenterology and Hepatology, выявили дополнительные подробности.

Оказалось, что у пациентов с пищеварительными симптомами был более долгий разрыв между появлением первых признаков заболевания и госпитализацией, чем у тех, у кого отмечались только респираторные симптомы. Кроме того, такие люди дольше находились в больнице — девять дней по сравнению с 7,3, а излечение у них проходило сложнее.

Более того, выявлены семь случаев, когда у инфицированных коронавирусом были нарушения пищеварения, но респираторные симптомы так и не проявились. По словам медиков, такие пациенты должны быть отнесены к ранней группе риска.

Во второй статье ученые из Медицинской школы Икан на горе Синай в Нью-Йорке обобщили ключевую для гастроэнтерологов информацию, касающуюся пациентов с хроническими нарушениями пищеварения, у которых может быть обнаружена коронавирусная инфекция.

По их мнению, особое внимание следует уделять пациентам с воспалительными заболеваниями кишечника, которые принимают иммуносупрессивные препараты. В статье приводятся четкие указания Американской гастроэнтерологической ассоциации о том, что такие больные ни в коем случае не должны отказываться от традиционных препаратов из-за угрозы COVID-19, потому что риск вспышки кишечной инфекции намного превышает вероятность заражения коронавирусом. Эти пациенты просто должны более строго, чем остальные, соблюдать режим карантина и самоизоляции.

Исследователи также приводят данные о том, что в случае предыдущего коронавируса SARS, вызывающего атипичную пневмонию, диарея как один из главных симптомов отмечалась у 25 процентов инфицированных.

