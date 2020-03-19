Граждане Молдовы, работающие в Англии, рассказали о ситуации с коронавирусом

Корреспондент SputnikМолдова связался с нашими соотечественниками, временно живущими и работающими на территории Великобритании, чтобы узнать - как наши соотечественники живут в карантинных условиях в этом островном государстве.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. В британском городе Линкольн наблюдается беспокойство в связи опасностью распространения коронавируса. Полки многих магазинов и супермаркетов пусты, люди сметают все - начиная от круп и консервов и заканчивая скоропортящимися мясными и молочными продуктами. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал по телефону наш соотечественник, работающий Линкольне, Михаил Рашковский, который прислал в редакцию Sputnik и фотографии с места событий.

© Photo : Михаил Рашковский Полки многих магазинов в британском городе Линкольн пусты.

По его словам, пойти за продуктами сейчас - проблема. В магазинах почти ничего нет, люди испуганы, скупают весь провиант, делая запасы.

Это неудивительно, поскольку число заболевших в Великобритании превысило 2600 человек. Стараемся идти в магазины с утра, пока там есть хоть какие-то продукты, чтобы успеть запастись самым необходимым", - рассказал Рашковский.

© Photo : Михаил Рашковский Другой ракурс, картина та же.

По словам нашего соотечественника, несмотря на большое число заразившихся коронавирусом, школы и детские сады в городе работают, а родители вынуждены писать петиции к властям с настоятельным призывом отреагировать. Требования родителей к властям города увенчались успехом - во всех образовательных учреждениях Линкольна планируется объявить карантин до 20 апреля.

© Photo : Михаил Рашковский Нет продуктов и на складских подонах.

"Мы с женой ребенка в детский сад пока не пускаем, боимся - велик риск распространения вируса нового типа. Нам так спокойнее. Вроде в пятницу власти города примут решение о закрытии всех детских садов и школ в городе", - отметил собеседник.

Но панических настроений среди жителей Линкольна, по словам Рашковского, не наблюдается. В отличие от Кишинева, в этом британском городе работают все пабы и увеселительные заведения, строгих ограничительных мер нет.

Другая наша соотечественница, живущая и работающая в Лондоне, Светлана Сербуленко рассказала корреспонденту Sputnik, что они с мужем стараются максимально обезопасить себя, не появляясь в местах массового скопления людей, регулярно пользуются дезинфицирующими средствами, обрабатывая руки.

"Думаем, что не заразимся, даст Бог - этот вирус пройдет стороной. Вопрос лишь в том, когда мы сможем прилететь в Молдову. Судя по всему, на пасхальные праздники это сделать не удастся. Но мы с мужем "переиграли" свой отпуск - летом приедем в Молдову, а оттуда вместе с родителями поедем на море в Болгарию", - рассказала собеседница.

В Молдове на сегодняшний день выявлено 49 случаев заболевания коронавирусом нового типа. Об этом сообщила на брифинге в четверг министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

К настоящему моменту в стране одна пациентка с диагнозом COVID-19 скончалась от осложнений, вызванных инфекцией, два человека выздоровели.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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