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Медицинский работник проводит диагностические тесты на коронавирус

Гражданка Молдовы, зараженная коронавирусом нового типа, скончалась в Италии

© REUTERS / Andreas Gebert
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (190)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200319/29591248/grazhdanka-moldova-zarazhennaya-koronavirusom-novogo-tipa-skonchalas-italia.html

В министерстве иностранных дел и евроинтеграции рассказали подробности о заболевшей COVID-19 соотечественнице, которая скончалась за границей.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Гражданка Молдовы, зараженная коронавирусом нового типа, скончалась в Италии. Информацию Sputnik  подтвердил сотрудник пресс-службы министерства иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) Сергей Коркодел.

По его словам, МИДЕИ получило подтверждение от коллег из Милана. 

"Консульство находится на связи с родственником скончавшейся. На данный момент рассматривается возможность транспортировки тела в Молдову", - сообщил Коркодел.

Министерство иностранных дел и евроинтеграции оказывает поддержку гражданам Молдовы, оказавшимся за границей.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (190)

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