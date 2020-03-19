В министерстве иностранных дел и евроинтеграции рассказали подробности о заболевшей COVID-19 соотечественнице, которая скончалась за границей.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Гражданка Молдовы, зараженная коронавирусом нового типа, скончалась в Италии. Информацию Sputnik подтвердил сотрудник пресс-службы министерства иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) Сергей Коркодел.

По его словам, МИДЕИ получило подтверждение от коллег из Милана.

"Консульство находится на связи с родственником скончавшейся. На данный момент рассматривается возможность транспортировки тела в Молдову", - сообщил Коркодел.

Министерство иностранных дел и евроинтеграции оказывает поддержку гражданам Молдовы, оказавшимся за границей.

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