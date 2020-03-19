21:49 19 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.63
  • USD17.88
  • RUB0.23
  • RON4.05
  • UAH0.66
Поиск

Италия: скончавшихся от коронавируса уже больше, чем в Китае

© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
Общество
Получить короткую ссылку
103 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200319/29595992/italiya-skonchavshikhsya-ot-koronavirusa-uzhe-bolshe-chem-v-china.html

За последние 24 часа выявили 4,5 тысячи зараженных — это рекордное число заболевших. Всего в стране сейчас 41 тысяча инфицированных.

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Число жертв коронавируса в Италии, за счет умерших в последние сутки 427 человек, достигло 3405.

Об этом сообщил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Таким образом, по этому показателю Италия обогнала Китай, где жертвами COVID-19, по последним данным, стали 3245 человек.

Кроме того, за последние 24 часа выявили 4,5 тысячи зараженных — это рекордное число заболевших. Всего в стране сейчас 41 тысяча инфицированных.

За сутки, по словам Боррелли, выздоровели 415 человек. Общее же число излечившихся достигло 4440.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку пандемией. По последним данным, общее количество зараженных в мире почти достигло 225 тысяч.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Наши в Италии: молдавские гастарбайтеры - о ситуации с коронавирусом
Из эпицентра событий: про коронавирус в Италии рассказала гражданка Молдовы
Гражданка Молдовы, зараженная коронавирусом нового типа, скончалась в Италии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Покупатель с тележкой, наполненной продуктами в супермаркете в Канаде.
Воз и маленькая тележка: что скупают обыватели во время коронавируса
Rio's Christ the Redeemer statue lit with flags of coronavirus-hit countries
Мы с вами: акция моральной поддержки больных COVID-19 во всем мире
Режим чрезвычайного положения в Молдове
Режим чрезвычайного положения в Молдове: детали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться