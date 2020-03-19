Италия: скончавшихся от коронавируса уже больше, чем в Китае

За последние 24 часа выявили 4,5 тысячи зараженных — это рекордное число заболевших. Всего в стране сейчас 41 тысяча инфицированных.

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Число жертв коронавируса в Италии, за счет умерших в последние сутки 427 человек, достигло 3405.

Об этом сообщил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Таким образом, по этому показателю Италия обогнала Китай, где жертвами COVID-19, по последним данным, стали 3245 человек.

Кроме того, за последние 24 часа выявили 4,5 тысячи зараженных — это рекордное число заболевших. Всего в стране сейчас 41 тысяча инфицированных.

За сутки, по словам Боррелли, выздоровели 415 человек. Общее же число излечившихся достигло 4440.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку пандемией. По последним данным, общее количество зараженных в мире почти достигло 225 тысяч.

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