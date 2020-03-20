Вакцина от коронавируса: ВОЗ о деталях разработки

Всего приоритетами признаны исследования в девяти ключевых областях, касающихся самого COVID-19, его диагностики и терапии.

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Первые результаты разработки вакцин от коронавируса ожидаются в ближайшие несколько недель, сообщила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

"К настоящему времени ВОЗ получила заявки на рассмотрение и утверждение 40 диагностических тестов, 20 вакцин находятся в стадии разработки", — сказала она, добавив, что множество лекарств сейчас проходит клинические испытания.

Вуйнович отметила, что ВОЗ тесно сотрудничает с разными странами и такими организациями, как Всемирный банк, чтобы обеспечить инвестиции в разработку вакцин.

"Дорожная карта ВОЗ в области НИОКР устанавливает приоритеты исследований для COVID-19 в девяти ключевых областях: история вируса, эпидемиология, вакцины, диагностика, терапия, клиническое ведение, этические соображения, социальные науки и многое другое", — рассказала представительница организации.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились около 210 тысяч человек, почти девять тысяч из них умерли.

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