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Штаб-квартира ВОЗ в Женеве.

Вакцина от коронавируса: ВОЗ о деталях разработки

© CC BY 3.0 / Thorkild Tylleskar / WHO HQ main building, Geneva, from North
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200320/29602894/vaktsina-ot-koronavirusa-detali-razrabotki-ot-voz.html

Всего приоритетами признаны исследования в девяти ключевых областях, касающихся самого COVID-19, его диагностики и терапии.

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Первые результаты разработки вакцин от коронавируса ожидаются в ближайшие несколько недель, сообщила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

"К настоящему времени ВОЗ получила заявки на рассмотрение и утверждение 40 диагностических тестов, 20 вакцин находятся в стадии разработки", — сказала она, добавив, что множество лекарств сейчас проходит клинические испытания.

Вуйнович отметила, что ВОЗ тесно сотрудничает с разными странами и такими организациями, как Всемирный банк, чтобы обеспечить инвестиции в разработку вакцин.

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Премьер Кику обсудил ситуацию с коронавирусом с представителями ООН и ВОЗ

"Дорожная карта ВОЗ в области НИОКР устанавливает приоритеты исследований для COVID-19 в девяти ключевых областях: история вируса, эпидемиология, вакцины, диагностика, терапия, клиническое ведение, этические соображения, социальные науки и многое другое", — рассказала представительница организации.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились около 210 тысяч человек, почти девять тысяч из них умерли.

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