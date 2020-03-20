Шнуров нашел в карантине много положительно

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Свои строки Сергей Шнуров разместил в инстаграме.
Автор в первую голову отмечает, что теперь из соцсетей исчезнут "пляжи, тачки, яхты и виллы".
"Театральной постановки не покажут. Типа, сорри. И такой сюжет неловкий. Фото делать не на море",— говорится в стихотворении.
Шнуров добавил, что девушки с пониженной социальной ответственностью, которые публиковали такие кадры, вернулись из-за границы.
"Выставки, любовь к картинам не увидите, ребят. Весь эскорт под карантином. Прилетели и сидят", — заключил он.
На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса пандемией. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились около 210 тысяч человек.
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