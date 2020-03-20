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Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров.

Шнуров нашел в карантине много положительно

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200320/29603789/shnurov-nashel-v-karantine-mnogo-polozhitelno.html

Своими мыслями эпатажный лидер группы "Ленинград" поделился в стихотворном и, по укоренившейся у него привычке - не совсем цензурном изложении.

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Свои строки Сергей Шнуров разместил в инстаграме.

Остров в океане.
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Автор в первую голову отмечает, что теперь из соцсетей исчезнут "пляжи, тачки, яхты и виллы".

"Театральной постановки не покажут. Типа, сорри. И такой сюжет неловкий. Фото делать не на море",— говорится в стихотворении.

Шнуров добавил, что девушки с пониженной социальной ответственностью, которые публиковали такие кадры, вернулись из-за границы.

"Выставки, любовь к картинам не увидите, ребят. Весь эскорт под карантином. Прилетели и сидят", — заключил он.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса пандемией. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились около 210 тысяч человек.

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