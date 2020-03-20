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Биологическая лаборатория.

Россия: шесть препаратов от коронавируса проходят испытания

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200320/29603997/russia-shest-preparatov-ot-koronavirusa-prokhodyat-ispytaniya.html

Они были созданы за два месяца специалистами, которые работали круглосуточно с использованием новейших биотехнологий.

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Российские ученые разработали и передали на испытания шесть препаратов от коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании координационного совета по заболеванию.

Сотрудники лаборатории в Нанкине, архивное фото
© Sputnik / Илья Питалев
В Китае тестируют препарат от коронавируса, созданный учеными из России

Он подчеркнул, что специалисты работали круглосуточно и, используя самые новые биотехнологии, достигли результаты за два месяца.

Мишустин выразил надежду, что в ближайшее время эксперты подтвердят безопасность и эффективность препаратов и "их можно будет применять для профилактики и контроля эпидемии".

"Наша главная цель — не допустить массового распространения вируса, контролировать <…> в режиме нон-стоп, на опережение. Это, конечно, не только введение ограничений на полеты или проведение массовых мероприятий, но и также разработка, в том числе и вакцины от новой инфекции".

Он также добавил, что Банк России для поддержки граждан и экономики рекомендовал провести реструктуризацию кредитов физлиц, в первую очередь заболевших COVID-19, а также расширить программу по кредитам для малого и среднего бизнеса по льготной ставке четыре процента.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19. По последним данным, по всему миру заразились более 240 тысяч человек, более десяти тысяч из них умерли, около 86 тысяч выздоровели.

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