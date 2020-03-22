Все величайшие пандемии в истории — сотни миллионов оборванных жизней

В дни распространения COVID-19 по всему миру Sputnik Молдова напоминает о крупнейших пандемиях, поразивших человечество.

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Безусловно, самой страшной пандемией в истории человечества является Юстинианова чума — первая документально зафиксированная смертельная болезнь, убившая миллионы людей.

Эта пандемия произошла в 541 году в Византийской империи во времена правления византийского императора Юстиниана I и привела к гибели более 100 миллионов человек. Судя по описанию симптомов, речь идет о бубонной чуме.

Первые вспышки чумы, судя по всему, начались в Эфиопии и Египте, затем через торговые каналы Средиземноморья инфекция достигла Константинополя и распространилась по всей Империи. На своем пике эпидемия охватила всю Европу, Северную Африку, а также Центральную и Южную Азию.

"Черная смерть"

В средние века происхождение заболевания не было известно. Причины болезни стали ясны лишь через сотни лет, с изобретением микроскопа и открытием микроорганизмов. Было установлено, что чума является чрезвычайно заразным инфекционным заболеванием, которое вызывает чумная палочка, бактерия Yersinia Pestis.

Чума вновь поразила человечество в XIV веке и унесла более 50 миллионов жизней. Инфекция разразилась в Китае в 1320 году, а затем постепенно достигла Европы, где уничтожила четверть населения континента.

Отсутствие лекарства от чумы и ужас перед невидимой инфекцией охватил всю Европу. Больных людей преследовали и убивали. В Париже тела погибших сбрасывали в катакомбы, которые сегодня стали музеем. В других городах мертвых просто оставляли лежать на улице, создавая тем самым благоприятные условия для еще более быстрого распространения инфекции.

В 1665-1666 годах чума поразила Англию и привела к гибели более 100 тысяч человек — пятой части населения Лондона.

Холера

Как и чума, холера поражала человечество в разные периоды истории. Болезнь появилась в древние времена, в густонаселенных районах Южной Азии и в бассейне реки Ганг, где похоронные ритуалы требовали бросать в реку прах и останки умерших.

Со временем эпидемия вышла за пределы Южной Азии, а в XIX веке достигла Европы, в том числе и России. Во время Крымской войны (1853-1856 годы) число жертв холеры достигло одного миллиона.

Последняя вспышка холеры была зарегистрирована в 60-70-х годах XX века. В наше время болезнь больше не представляет опасности, благодаря развитию науки и здравоохранения.

Пандемии XX века

Самой страшной пандемией прошлого века стала "испанка" — эпидемия испанского гриппа, которая началась в 1918 году и за два года унесла, по разным подсчетам, от 50 до 100 миллионов жизней.

© Photo : NSW State Archives / Tara Majoor Австралия во время эпидемии гриппа в 1918-1920 годах

За это время гриппом переболели 550 миллионов человек — в то время около трети населения планеты.

Испанский грипп затронул США, Великобританию, Францию, но особенно Россию, где заразилось более 88 миллионов человек.

Пандемии нового времени

Во время вспышки азиатского или "гонконгского" гриппа в 1968 году погибло более 1,5 миллиона человек, а экономические потери составили 32 миллиарда долларов.

© Sputnik / Tselik В СССР постоянно велись исследования гриппа. Эксперименты на куриных эмбрионах (1972).

Крупнейшая вспышка птичьего гриппа произошла в 2003-2005 годах. По данным Всемирной организации здравоохранения, было инфицировано 389 человек из 15 стран мира, в 246 случаях пациенты скончались. Большинство случаев заражения произошло после прямого контакта людей с зараженными птицами.

В 2009 году были подтверждены первые случаи заболевания свиным гриппом H1N1, в результате эпидемии 2009-2010 годов погибло более 2600 человек.

Пандемия COVID-19

Коронавирус в Молдове

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии после рекордного количества заражений коронавирусом нового типа. С момента первой вспышки в декабре 2019 года в мире зафиксировано более 321 тысячи случаев инфицирования COVID-19, а более 13,7 тысячи человек умерли от осложнений, вызванных инфекцией.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

В стране зарегистрированы 49 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта.

Также есть два случая выздоровления от COVID-19.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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