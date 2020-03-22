Россия помогает Италии бороться с коронавирусом нового типа

Российское оборонное ведомство создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Итальянской республике в борьбе с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. Воздушно-космические силы России доставят в Италию восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков. Об этом сообщили в воскресенье в министерстве обороны РФ.

В субботу президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. В ответ на обращение итальянской стороны российский лидер подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь Италии.

"По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для оперативной доставки, начиная с 22 марта, помощи Итальянской республике в борьбе с коронавирусом", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что "по готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование".

Италия находится на втором месте в мире по заболеваемости COVID-19 и на первой строчке по смертности. Согласно последним данным, представленным в воскресенье американским университетом Джона Хопкинса, в этой стране 53 тысячи 578 заболевших, 4 тысячи 825 человек скончались.

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