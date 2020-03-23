Инициатива: создание глобального фонда ООН для борьбы с коронавирусом

У мирового сообщества есть эффективный и успешный опыт сплочения усилий для борьбы с лихорадкой Эбола в 2014 году.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Инициативу по созданию глобального фонда по борьбе с коронавирусом под эгидой ООН готова взять на себя Норвегия, сообщило министерство иностранных дел страны в понедельник на своем официальном сайте.

"Межнациональный фонд под эгидой ООН сможет обеспечить стабильность для наших партнеров и поможет сделать усилия всех стран более эффективными", - говорится в заявлении министра иностранных дел страны Ине Эриксен Сорейде.

Norway taking initiative to create new @UN multi-donor fund to assist developing countries struggling with poor health systems in addressing #COVID19. All countries and organisations must work together to fight the virus -FM #EriksenSoreide @dagiulstein

👉https://t.co/pWnSBVIgqE pic.twitter.com/AE2VkJ9tHE — Norway MFA (@NorwayMFA) March 23, 2020

Фонд может быть создан по примеру другого фонда, который был основан для борьбы с лихорадкой Эбола в 2014 году и деятельность которого была очень успешной.

"Во времена глобальных кризисов, как сейчас, международное сотрудничество имеет огромное значение. Мы озабочены тем, как вирус может повлиять на развивающиеся страны со слабыми системами здравоохранения", – добавили в МИД Норвегии.

Объявление о создание фонда солидарности в борьбе с коронавирусом под эгидой ООН и ВОЗ было опубликовано в понедельник на сайте Всемирной организации здравоохранения.

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