Инициатива: создание глобального фонда ООН для борьбы с коронавирусом

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Инициативу по созданию глобального фонда по борьбе с коронавирусом под эгидой ООН готова взять на себя Норвегия, сообщило министерство иностранных дел страны в понедельник на своем официальном сайте.
"Межнациональный фонд под эгидой ООН сможет обеспечить стабильность для наших партнеров и поможет сделать усилия всех стран более эффективными", - говорится в заявлении министра иностранных дел страны Ине Эриксен Сорейде.
Norway taking initiative to create new @UN multi-donor fund to assist developing countries struggling with poor health systems in addressing #COVID19. All countries and organisations must work together to fight the virus -FM #EriksenSoreide @dagiulstein— Norway MFA (@NorwayMFA) March 23, 2020
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"Во времена глобальных кризисов, как сейчас, международное сотрудничество имеет огромное значение. Мы озабочены тем, как вирус может повлиять на развивающиеся страны со слабыми системами здравоохранения", – добавили в МИД Норвегии.
Объявление о создание фонда солидарности в борьбе с коронавирусом под эгидой ООН и ВОЗ было опубликовано в понедельник на сайте Всемирной организации здравоохранения.
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