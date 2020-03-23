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Лаборатория.

Среднестатистический носитель COVID-19: возраст, пол, доминирующий симптом

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200323/29628509/srednestatisticheskiy-nositel-covid-19-vozrast-pol-osnovnoy-simptom.html

Данные были обнародованы престижным немецким исследовательским центром и обобщают картину, сложившуюся в Германии.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Лотар Виланд, глава немецкого института Роберта Коха сказал, кто составляет ядро "группы риска" при коронавирусе.

"Что мы знаем о возрасте больных? Средний возраст лиц, инфицированных вирусом, составляет 45 лет. Средний возраст погибших - 82 года. 57 процентов заболевших - это мужчины... Основные симптомы: у 55 процентов наблюдается кашель, у 40 процентов - температура", - заявил он на пресс-конференции в Берлине.

Он добавил, что цифры официальной статистики относительно заболевших и умерших от вируса являются неполными, так как "не из всех ведомств всех земель поступила информация".

Биологическая лаборатория.
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Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии достигло 22 672, скончались в общей сложности 86 человек, сообщает ранее в понедельник институт Роберта Коха. Это более чем на четыре тысячи больных больше, чем было зафиксировано в воскресенье.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заражены уже более 370 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончались.

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