Оценка ВОЗ: пандемия жмет на акселератор

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Пандемия распространяется с ускорением, заявил в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"От первого зарегистрированного случая до 100 тысяч случаев прошло 67 дней, 11 дней до 200 тысяч и всего четыре дня - до 300 тысяч", - отметил он.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros. #coronavirus https://t.co/VkAu8osSLn— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 23, 2020
Гендиректор ВОЗ при этом подчеркнул, что жесткие ограничения, которые ввели страны, замедлят распространение вируса, но могут усилить нехватку защитных средств и материалов, из которых их производят.
Гебрейесус также указал на опасность использования непроверенных лекарств против COVID-19.
"В настоящее время не существует подобных лекарств, которые бы были признаны эффективными против COVID-19. Малые неразнообразные наблюдения и исследования не дадут нам тех ответов, которые нужны. Использование непроверенных средств без нужных доказательств может дать ложные надежды и причинить больше вреда, чем пользы, а также привести к нехватке необходимых лекарств для других болезней", — сказал он.
Гендиректор ВОЗ намерен обратиться к лидерам стран G20 с просьбой увеличить производство индивидуальных средств защиты и не запрещать их экспорт, чтобы в первую очередь обеспечить медицинских работников.
ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. По последним данным института Джона Хопкинса, в мире около 15,5 тысячи человек скончались от заболевания.
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