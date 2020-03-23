21:40 23 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.25
  • USD17.97
  • RUB0.23
  • RON3.97
  • UAH0.65
Поиск
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Оценка ВОЗ: пандемия жмет на акселератор

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (240)
429 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200323/29632955/otsenka-who-pandemiya-zhmet-na-akselerator.html

От показателя в 200 тысяч заболевших до преодоления отметки в 300 тысяч прошло всего четыре календарных дня.

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Пандемия распространяется с ускорением, заявил в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"От первого зарегистрированного случая до 100 тысяч случаев прошло 67 дней, 11 дней до 200 тысяч и всего четыре дня - до 300 тысяч", - отметил он.

​Гендиректор ВОЗ при этом подчеркнул, что жесткие ограничения, которые ввели страны, замедлят распространение вируса, но могут усилить нехватку защитных средств и материалов, из которых их производят.

Гебрейесус также указал на опасность использования непроверенных лекарств против COVID-19.

"В настоящее время не существует подобных лекарств, которые бы были признаны эффективными против COVID-19. Малые неразнообразные наблюдения и исследования не дадут нам тех ответов, которые нужны. Использование непроверенных средств без нужных доказательств может дать ложные надежды и причинить больше вреда, чем пользы, а также привести к нехватке необходимых лекарств для других болезней", — сказал он.

Гендиректор ВОЗ намерен обратиться к лидерам стран G20 с просьбой увеличить производство индивидуальных средств защиты и не запрещать их экспорт, чтобы в первую очередь обеспечить медицинских работников.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. По последним данным института Джона Хопкинса, в мире около 15,5 тысячи человек скончались от заболевания.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (240)

По теме

Представитель ВОЗ в Молдове рассказала, как уберечься от коронавируса
Региональный глава ВОЗ: Молдова не одинока в борьбе с коронавирусом
Вакцина от коронавируса: ВОЗ о деталях разработки


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Медики и правоохранители Приднестровья призывают не выходить из дома без особой надобности.
Приднестровье подхватило акцию "Оставайтесь дома, мы работаем ради вас!"
Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом
Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом
Режим чрезвычайного положения в Молдове
Режим чрезвычайного положения в Молдове: детали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться