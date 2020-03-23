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Олимпиада.

Член МОК об Олимпиаде-2020: отсрочка - дело решенное

© Sputnik / Алексей Филиппов
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200323/29633674/chlen-ioc-ob-olimpiade-2020-otsrochka---delo-reshennoe.html

Накануне стало известно, что что окончательное решение по Олимпиаде будет принято в течение четырех недель.

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Решение об отсрочке проведения Олимпиады-2020 в Токио уже принято, заявил член Международного олимпийского комитета Дик Паунд, цитируемый Р-Спорт.

Глава МОК Томас Бах в воскресенье заявил, что организация ускорит рассмотрение вариантов развития событий и примет окончательное решение по Олимпиаде в течение четырех недель. Ряд национальных олимпийских комитетов призвали МОК перенести Игры на год.

"На основании информации, имеющейся у МОК, решение об отсрочке было принято", — сказал Паунд в телефонном интервью USA Today.

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Он отметил, что Игры не начнутся 24 июля. Теперь МОК предстоит разобраться со всеми последствиями переноса Олимпиады-2020, которые, по словам Паунда, будут "огромны".

Член МОК отметил, что Игры в Токио, вероятно, перенесут на 2021 год, а детали проработают в ближайшие четыре недели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным, по всему миру заразились около 367 тысяч человек. Очаг распространения инфекции перекинулся на Европу. Самая тяжелая ситуация наблюдается в Италии.

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