Утеря обоняния и вкуса: ВОЗ выясняет, является ли это симптомом COVID-19

Такую информацию опубликовали британские отоларингологи, что вызвало большой интерес и даже ажиотаж.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения пока не может с уверенностью заявлять, что отсутствие обоняния и вкуса является признаком заражения COVID-19.

Ранее в материале Британской ассоциации оториноларингологии (ENT) сообщалось, что это может быть еще одним симптомом инфицирования новым типом коронавируса.

"Мы видели несколько сообщений о том, что люди на начальной стадии заболевания могут терять обоняние и вкусовые ощущения, но нам необходимо исследовать это, чтобы понять, является ли это признаками COVID-19", - заявила на брифинге в понедельник глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

По ее словам, ВОЗ в настоящее время связывается с различными медицинскими учреждениями по всему миру, чтобы выяснить, сталкивались ли они с подобными показаниями. На данный момент сухой кашель, высокая температура и отдышка являются подтвержденными симптомами нового коронавируса.

"Мы следим за потерей вкусовых и обонятельных ощущений, и ждем результатов первых исследований, которые проводят разные страны, чтобы у нас был подход, основанный на свидетельствах, который позволит нам добавить эти симптомы", - отметила она.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заражены уже более 370 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончались.

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