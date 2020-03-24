Киселев: "Россия сегодня" выпустит книгу, как Китай победил коронавирус

"Руководство по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19", переведенное на русский язык командой переводчиков МИА "Россия сегодня", выйдет в свет 25 марта.

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Международное информационное агентство "Россия сегодня" выпустит русскую версию первого научного руководства о борьбе с коронавирусом. Труд создан китайскими врачами на основе их опыта борьбы с COVID-19. В работе будет представлено и то, как Китай смог добиться прекращения распространения заболевания на своей территории. Об этом заявил РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

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Работа по переводу на русский язык проходила при поддержке Российского фонда прямых инвестиций и научной консультации Первого мединститута имени Сеченова.

"Мы в Международном информационном агентстве "Россия сегодня" затеяли этот проект с полным осознанием того, что с COVID-19 соревнуемся по скорости. По скорости освоения новых знаний, по скорости самоорганизации и по скорости вообще нашей реакции на вдруг возникающие новые вызовы. Сейчас важна и скорость признания небывалого масштаба эпидемиологической проблемы. По крайней мере, для нашего поколения. И сейчас — наш выход. Пусть каждый сделает то, на что способен. Лишь так победим", — сказал Киселев.

Как отметил гендиректор МИА "Россия сегодня", "это победоносное руководство, надо уметь признавать факты — Китай победил коронавирус и первым в мире добился прекращения его распространения".

"Руководство по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19" выйдет в свет 25 марта.

Почти 90-страничный труд под редакцией председателя Первой академической клиники Университетской школы медицины провинции Чжэцзян профессора Тинбо Лян был в кратчайшие сроки переведен командой переводчиков МИА "Россия сегодня", в работе над изданием участвовали ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, академик РАН Петр Глыбочко. Они выступили научными консультантами.

Киселев выразил благодарность Российскому фонду прямых инвестиций во главе с его гендиректором Кириллом Дмитриевым, которые, по словам гендиректора МИА "Россия сегодня", откликнулись быстрее других и оказали большую помощь в издании.

Дмитриев, в свою очередь, обратил внимание на то, что для успешной борьбы с COVID-19 очень важно использовать международный опыт, реальные практики, накопленные разными странами за последние месяцы.

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