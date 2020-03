Киселев: "Россия сегодня" выпустит книгу, как Китай победил коронавирус

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Международное информационное агентство "Россия сегодня" выпустит русскую версию первого научного руководства о борьбе с коронавирусом. Труд создан китайскими врачами на основе их опыта борьбы с COVID-19. В работе будет представлено и то, как Китай смог добиться прекращения распространения заболевания на своей территории. Об этом заявил РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

