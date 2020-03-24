Дело обвиняемой в шпионаже Цуркан: суд признал продление ареста законным

Фигурантке предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж), ей грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Расследование дела было завершено в конце ноября прошлого года.

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Продление до середины июня ареста обвиняемой в шпионаже бывшему члену правления "Интер РАО" Карине Цуркан признано законным, сообщили РИА Новости в пресс-службе первого апелляционного суда общей юрисдикции.

"Суд отклонил апелляционную жалобу и оставил решение Московского городского суда без изменений", - рассказал собеседник агентства.

В середине марта Мосгорсуд продлил арест до 14 июня. Заседания по этому делу проходят в закрытом режиме в связи с его секретностью.

Цуркан предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж), ей грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Расследование дела было завершено в конце ноября прошлого года, сейчас девушка и её адвокаты знакомятся с материалами.

Цуркан была помещена под стражу в июне 2018 года, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе она пробыла недолго: по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил ее в СИЗО, одновременно вернув дело в апелляционную инстанцию, которая затем оставила ее в изоляторе.

Как рассказывал адвокат Иван Павлов, Цуркан обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года девушка получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". В конце сентября 2015 года она якобы передала этот документ спецслужбе Молдовы. Цуркан себя виновной не считает.

Дело маркировано грифом "совершенно секретно". По данным источников агентства в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах. Как писала газета РБК, ФСБ подозревает ее в передаче Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия: передача информации о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".

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