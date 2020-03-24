19:37 24 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.20
  • USD17.97
  • RUB0.22
  • RON3.96
  • UAH0.64
Поиск
Карина Цуркан в зале суда.

Дело обвиняемой в шпионаже Цуркан: суд признал продление ареста законным

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
Получить короткую ссылку
220 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200324/29638987/delo-obvinyaemoy-v-shpionazhe-tsurkan-sud-priznal-prodlenie-aresta--zakonnym.html

Фигурантке предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж), ей грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Расследование дела было завершено в конце ноября прошлого года.

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Продление до середины июня ареста обвиняемой в шпионаже бывшему члену правления "Интер РАО" Карине Цуркан признано законным, сообщили РИА Новости в пресс-службе первого апелляционного суда общей юрисдикции.

"Суд отклонил апелляционную жалобу и оставил решение Московского городского суда без изменений", - рассказал собеседник агентства.

В середине марта Мосгорсуд продлил арест до 14 июня. Заседания по этому делу проходят в закрытом режиме в связи с его секретностью.

Цуркан предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж), ей грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Расследование дела было завершено в конце ноября прошлого года, сейчас девушка и её адвокаты знакомятся с материалами.

Цуркан была помещена под стражу в июне 2018 года, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе она пробыла недолго: по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил ее в СИЗО, одновременно вернув дело в апелляционную инстанцию, которая затем оставила ее в изоляторе.

Карина Цуркан
© Sputnik / Евгений Одиноков
Пересмотр решения: Карину Цуркан вернули в СИЗО

Как рассказывал адвокат Иван Павлов, Цуркан обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года девушка получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". В конце сентября 2015 года она якобы передала этот документ спецслужбе Молдовы. Цуркан себя виновной не считает.

Дело маркировано грифом "совершенно секретно". По данным источников агентства в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах. Как писала газета РБК, ФСБ подозревает ее в передаче Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия: передача информации о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

ФСБ предъявила обвинение Карине Цуркан, а Мосгорсуд оставил ее под арестом
В Румынии прокомментировали дело Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Медики и правоохранители Приднестровья призывают не выходить из дома без особой надобности.
Приднестровье подхватило акцию "Оставайтесь дома, мы работаем ради вас!"
Хроника коронавируса: как Молдова живет в условиях ЧП в одном видео
Хроника коронавируса в одном видео: как Молдова живет в условиях ЧП
Режим чрезвычайного положения в Молдове
Режим чрезвычайного положения в Молдове: детали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться