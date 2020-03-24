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Хештэг саммита G20 в Гамбурге

Пандемия коронавируса станет предметом обсуждения "Большой двадцатки"

© Sputnik / Alex Panzicov
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (261)
16201
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200324/29639411/pandemiya-koronavirusa-stanet-predmetom-obsuzhdeniya-g20.html

Дискуссии лидеров "Группы двадцати" вокруг глобальной кризисной ситуации пройдут в режиме видеоконференции.

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Саммит G20 по коронавирусу пройдет 26 марта, заявил РИА Новости пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Оценка ВОЗ: пандемия жмет на акселератор

Россия получила приглашение и готовится к участию, добавил он.

Накануне Песков говорил, что пока неизвестно, выступит ли Москва с какими-либо инициативами.

"Встреча" пройдет в режиме видеосвязи и будет посвящена ситуации вокруг COVID-19. Инициатором выступила Саудовская Аравия.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой инфекции, вызывающей болезнь COVID-19 и распространившейся из Китая, пандемией. Согласно последним данным, всего заболели свыше 390 тысяч человек, 17,1 тысячи умерли.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (261)

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