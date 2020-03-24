Пандемия коронавируса станет предметом обсуждения "Большой двадцатки"

Дискуссии лидеров "Группы двадцати" вокруг глобальной кризисной ситуации пройдут в режиме видеоконференции.

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Саммит G20 по коронавирусу пройдет 26 марта, заявил РИА Новости пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Россия получила приглашение и готовится к участию, добавил он.

Накануне Песков говорил, что пока неизвестно, выступит ли Москва с какими-либо инициативами.

"Встреча" пройдет в режиме видеосвязи и будет посвящена ситуации вокруг COVID-19. Инициатором выступила Саудовская Аравия.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой инфекции, вызывающей болезнь COVID-19 и распространившейся из Китая, пандемией. Согласно последним данным, всего заболели свыше 390 тысяч человек, 17,1 тысячи умерли.

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