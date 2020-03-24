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Олимпийские кольца.

Олимпиаду в Токио можно отложить, но не отменить – губернатор японской столицы

© Sputnik / Igor Zarembo
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https://ru.sputnik.md/world_society/20200324/29639774/olimpiadu-v-tokyo-mozhno-otlozhit-no-ne-otmenit--gubernator-yaponskoy-stolitsy.html

Ранее стало известно, что глава МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о переносе ОИ с 2020 на 2021 год.

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Губернатор Токио, где должна была пройти летняя Олимпиада 2020, Юрико Коикэ заявила журналистам, что отмены Олимпиады быть не может, но до конца текущего года ее тоже не будет. Брифинг после телефонного разговора премьер-министра Синдз Абэ и главы МОК Томаса Баха, на котором присутствовала Коикэ, транслировал в прямом эфире телеканал NHK.

"Прежде всего, было подтверждено, что отмены Олимпиады в Токио быть не может. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил отложить ее приблизительно на год, до лета будущего года. Бах с этим согласился на 100%", - сказала губернатор.

Ранее стало известно, что глава МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о переносе ОИ с 2020 на 2021 год.

При этом олимпийский огонь остается в Японии, а сам турнир сохранит название Олимпиада-2020.

​На вопрос журналиста, есть ли возможность проведения игр до лета, то есть до конца текущего года, Коикэ уверенно ответила: "Нет. До конца 2020 года этого не будет. Это мы подтвердили".

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