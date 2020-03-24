Эксклюзив Sputnik: граждане Молдовы не могут вернуться на родину из Израиля

Семья Белецких, которая находится в Израиле, рассказали по телефону корреспонденту Sputnik, какие трудности они испытывают, оставшись в неопределенной ситуации, вызванной ограничениями перелетов из-за эпидемии коронавируса.

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в жизнь граждан Молдовы, особенно тех, которые находятся за рубежом, будучи не в состоянии вернуться домой после туристической поездки. Пример тому - молодая семья Белецких из Кишинева - Юлиана и Александр, а также их 10-месячный малыш и мама, больная сахарным диабетом.

Они в буквальном смысле застряли в Израиле, откуда не могут никак вернуться домой вот уже почти неделю. И в этой ситуации оказались не только они.

Ответ посольства Молдовы в Израиле семье Белецких, которая не может вернуться на родину из Израиля.

В диппредставительстве Молдовы в Израиле им ответили: "Мы о вас знаем, посольство собирает количество людей. Если сегодня до вечера у нас будет 70 человек, то рейс на 26 марта будет, если нет - компания ISRAIR, которая организует рейс, его отменит. Мы позвоним вам, когда картина будет ясна".

В интервью по телефону корреспонденту Sputnik Молдова Юлиана Белецкая отметила, что обратный рейс должен был состояться 20 марта авиаперевозчиком "Air Moldova". Однако из-за объявленного в республике чрезвычайного положения, он был отменен.

"После того, как Молдова объявила о закрытии границ с Европой, в связи с короновирусом, мы забили тревогу. Наши друзья из Кишинева звонили в колл-центр "Air Moldova", начиная с 10 марта. 13 марта, посредством страницы авиакомпании "Air Moldova" в Facebook, мы задали вопрос, будут ли изменения по нашему рейсу. Нам ответили, что рейсы в/из Тель-Авива выполняются по расписанию", - рассказала собеседница.

Другой фрагмент переписки.

Уже 15 марта молодые люди написали в авиакомпанию снова, но так как это был выходной день, им ответил робот с просьбой связаться с колл-центром. Друзья молодой семьи снова позвонили в "Air Moldova", задав вопрос о рейсе на 20 марта.

Авиадиспетчер ответил, что изменений на 20 марта нет, а если Юлиана и Александр хотят по собственному желанию вылететь раньше, то могут приобрести билеты на ближайший рейс в 17:00 17 марта. Однако в ночь на ту дату авиасообщение Молдовы с Израилем было приостановлено.

"Утром мы обратились в посольство Молдовы на территории Израиля, где нам ответили, что ничем помочь в данной ситуации не могут, даже если мы окажемся без средств на улице, так как у них нет на этот случай никаких указаний", - уточнила Юлиана.

Параллельно молодые люди проводили мониторинг новостных порталов молдавских и израильских изданий. В прессу Израиля поступила информация о том, что израильские авиалинии организовывают рейсы в Молдову для эвакуации израильских студентов из Кишинева.

С данной информацией в тот же день молодая семья снова решила обратиться в посольство, отправив сообщение в Facebook с просьбой посодействовать в отправке на родину.

"Тогда же мы и обнаружили, что посольство опубликовало на своей странице в Facebook еще один номер телефона, по которому можно обратиться в экстренной ситуации, так как по причине риска заражения коронавирусом временно прекращается предоставление консульских услуг", - рассказал Александр.

Он подчеркнул, что связался с молдавским посольством по указанному номеру утром 17 марта. Там попросили отправить данные паспортов и билеты на электронный адрес посольства, пообещав отправить семью в Молдову ближайшим чартерным рейсом, так как других вариантов не было.

"Примерные сроки не оговаривались, поскольку начали формировать списки желающих вылететь в Молдову. Мы поинтересовались у консула, если нам могут посодействовать в том, чтобы мы улетели домой на одном из самолетов израильских авиалиний. Консул ответил, что эти рейсы организовывает Израиль для своих граждан, и они нам ничем помочь не могут", - подчеркнул Александр.

В пятницу утром молодым людям позвонил консул и сказал о том, что посольство не располагает информацией о полетах израильских авиакомпаний в Республику Молдова, их попросили сохранять спокойствие.

Пока же семье Белецких находится в неведении, когда вернется на родину, остается считать часы и дни и оставшиеся запасы денег, поскольку рассчитывать в Израиле они пока могут только на себя.

Корреспондент Sputnik Молдова неоднократно пытался дозвониться в течение дня в пресс-службу министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, однако ответа так и не последовало - трубку никто не поднял.

Во вторник премьер Ион Кику сообщил, что несколько самолетов доставят в Кишинев граждан Молдовы, которые находятся за границей. Правительство выдало авторизацию на осуществление пяти чартерных рейсов компаний FlyOne и AirMoldova. Однако Тель-Авива среди перечисленных направлений пока нет.

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