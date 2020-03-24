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Антониу Гутерриш.

Генсек ООН о COVID-19: гуманитарный кризис требует плана "военного времени"

© AFP 2019 / Kena Betancur
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (261)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200324/29643306/gensek-un-o-covid-19-gumanitarnyy-krizis-trebuet-plan-voennogo-vremeni.html

Пандемия коронавируса, уверен Гутерреш, потребует ответа, подобного которому не было раньше, мощного пакета скоординированных мер.

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Проблема коронавируса потребует беспрецедентных мер, нужен план "военного времени", говорится в письме генсека ООН Антониу Гутерреша лидерам G20.

Письмо было направлено в понедельник.

"COVID-19 потребует ответа, подобного которому не было раньше - плана "военного времени" во времена гуманитарного кризиса. У руководства G20 есть исключительная возможность выступить с мощным пакетом ответных мер для устранения различных угроз от коронавируса", - говорится в письме.

Таким образом, как подчеркивается далее, была бы продемонстрирована солидарность с народами мира, особенно с наиболее уязвимыми.

Хештэг саммита G20 в Гамбурге
© Sputnik / Alex Panzicov
Пандемия коронавируса станет предметом обсуждения "Большой двадцатки"

Ранее сообщалось, что 26 марта пройдет саммит G20 по коронавирусу, который власти Саудовской Аравии планируют созвать в режиме онлайн, Россия получила уведомление и готовится к участию. Темой саммита станет скоординированное реагирование на пандемию COVID-19. В саммите поучаствует президент РФ Владимир Путин.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заражены уже более 392 тысяч человек, свыше 17,1 тысячи скончались. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (261)

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