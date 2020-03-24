Исполком СНГ: встреча глав правительств в мае пока не переносится

Совместное заседание Совета постоянных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах организации пройдет 25 марта в формате видеомоста Москва-Минск.

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Организационные структуры Содружества Независимых Государств продолжают готовиться к заседанию глав правительств СНГ, которое запланировано на 29 мая в Ташкенте. Об этом заявил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

"Пока планируемое на 29 мая 2020 года в Ташкенте заседание Совета глав правительств СНГ никто не отменял. Исполнительный комитет и другие органы Содружества продолжают подготовку к мероприятию", - сообщил Лебедев Sputnik.

В пресс-службе Исполкома СНГ уточнили, что совместное заседание Совета постоянных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах организации пройдет 25 марта в формате видеомоста Москва-Минск.

В настоящее время количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 50 человек. Сейчас столица республики закрыта на карантин. В Ташкенте с 24 марта запрещено движение всех видов транспорта. Также в городе не работают магазины и торговые комплексы.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Из-за распространения заболевания многие международные мероприятия были перенесены на другие даты, среди них – Евровидение и Олимпийские игры в Токио.

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