Землетрясение зарегистрировано рядом с Молдовой

Эпицентром подземного толчка стали румынские горы Вранча - всего за месяц в этой стране зарегистрированы два десятка землетрясений.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. В среду утром в румынских горах Вранча зарегистрировано землетрясение. Об этом свидетельствуют данные Национального института физики земли.

Толчок магнитудой 3,3 приборы сейсмологов зафиксировали в уезде Вранча в 07.43. Сообщается, что очаг залегал на глубине 73 километров.

По данным европейских сейсмологов, магнитуда составила 3,2.

Толчки такой силы в Молдове практически не ощущаются.

Всего в Румынии в марте зарегистрированы 20 землетрясений. В трех случаях магнитуда толчка превысила 4: 8 марта в Бузэу - 4,2; 11 марта в Бузэу - 4,4; 19 марта в Дэмбовица - 4,2.

Как ощущают землетрясения жители Молдовы

В среднем в Республике Молдова происходит от пятидесяти до ста двадцати слабых землетрясений в год. Наиболее мощные, если верить статистике, которую составили отечественные и румынские сейсмологи, случаются раз в 30-40 лет.

Толчки происходят не на территории Молдовы. Эпицентром считается зона Вранча в румынских Карпатах. С точки зрения географии она расположена недалеко, всего в 200 километрах. Земная кора на территории Молдовы осложнена серией тектонических разломов, которые дробят ее на различные по размерам геологические структуры, отмечают сейсмологи.

Эти платформы колеблются из-за внешних факторов. Так, например, Кодринская структура испытывает наиболее интенсивные поднятия, а Нижнеднестровская — опускания. Эти движения земной коры иногда провоцируют отдельные слабые землетрясения.

Согласно данным Института геологии и сейсмологии Молдовы, с начала 2020 года в республике зарегистрированы 22 землетрясения.

Ранее в программе Sputnik Matinal директор Института геологии и сейсмологии Игорь Никоарэ заявил, что пока ученые не могут с точностью предсказывать, когда произойдет землетрясение. Однако, как он рассказал, последние исследования могут показать неизбежность землетрясения.

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