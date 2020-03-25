Землетрясение зарегистрировано рядом с Молдовой

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. В среду утром в румынских горах Вранча зарегистрировано землетрясение. Об этом свидетельствуют данные Национального института физики земли.
По данным европейских сейсмологов, магнитуда составила 3,2.
Толчки такой силы в Молдове практически не ощущаются.
Всего в Румынии в марте зарегистрированы 20 землетрясений. В трех случаях магнитуда толчка превысила 4: 8 марта в Бузэу - 4,2; 11 марта в Бузэу - 4,4; 19 марта в Дэмбовица - 4,2.
Как ощущают землетрясения жители Молдовы
В среднем в Республике Молдова происходит от пятидесяти до ста двадцати слабых землетрясений в год. Наиболее мощные, если верить статистике, которую составили отечественные и румынские сейсмологи, случаются раз в 30-40 лет.
Эти платформы колеблются из-за внешних факторов. Так, например, Кодринская структура испытывает наиболее интенсивные поднятия, а Нижнеднестровская — опускания. Эти движения земной коры иногда провоцируют отдельные слабые землетрясения.
Согласно данным Института геологии и сейсмологии Молдовы, с начала 2020 года в республике зарегистрированы 22 землетрясения.
Ранее в программе Sputnik Matinal директор Института геологии и сейсмологии Игорь Никоарэ заявил, что пока ученые не могут с точностью предсказывать, когда произойдет землетрясение. Однако, как он рассказал, последние исследования могут показать неизбежность землетрясения.
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