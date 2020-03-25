Проведение "Тотального диктанта" перенесли на октябрь

Организаторы "Тотального диктанта" уточнили, что так как многие участники по всему миру ждали акции именно 4 апреля, то было принято решение провести в этот день семичасовой онлайн-марафон, посвященный русскому языку.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Проведение акции "Тотальный диктант 2020" перенесено на 17 октября. Об этом сообщется в среду на официальном сайте мероприятия.

Первоначально проведение "Тотального диктанта" планировалось на 4 апреля, а регистрация участников должна была начаться 24 марта. Однако из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире дату пришлось изменить.

"Перенос Тотального диктанта ― событие не менее беспрецедентное, чем перенос Олимпийских игр: такого не было еще ни разу. Надеемся, что такого не повторится: диктант 2021 года должен пройти в апреле. Мы очень рассчитываем на поддержку участников, которые решатся написать два Тотальных диктанта с разницей в полгода, а также наших организаторов, которые примут этот вызов обстоятельств и смогут организовать два мероприятия с таким коротким промежутком", ― сказала директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец.

Организаторы уточнили, что так как многие участники по всему миру ждали акции именно 4 апреля, то было принято решение не оставлять поклонников проекта в одиночестве и провести в этот день семичасовой онлайн-марафон, посвященный русскому языку.

"Участников ждет шесть актуальных лекций от экспертов и приглашенных гостей Тотального диктанта: Антона Сомина, Светланы Друговейко-Должанской, Ольги Северской, Киры Дружининой, Ильи Стахеева и Галины Юзефович. Все желающие смогут написать демодиктант "Время, вперед!" авторства Андрея Геласимова и сразу провести работу над ошибками вместе с Владимиром Пахомовым, председателем Филологического совета "Тотального диктанта", - отметили организаторы.

Гостями студии станут Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко (группа "Ундервуд"), автор YouTube-канала "Читалочка" Полина Парс, а также автор "Тотального диктанта — 2020" Андрей Геласимов.

Ранее сообщалось, что Геласимов для акции создал пять частей текста на тему космоса. Четыре - про детство Константина Циолковского, а пятая посвящена полету в космос Юрия Гагарина.

В 2020 году "Тотальный диктант" пройдет в 17-й раз. Столицей акции выбран Санкт-Петербург, где в октябре на главной площадке, в здании Главного штаба Эрмитажа, свой текст прочитает именно Геласимов.

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