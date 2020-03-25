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Президент РФ Владимир Путин.

Путин: Россия способна работать на опережение в борьбе с коронавирусом

© Sputnik / Михаил Климентьев
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200325/29651994/Putin-Rossiya-sposobna-rabotat-na-operezhenie-v-borbe-s-koronavirusom.html

Президент РФ Владимир Путин, отменивший визит в Санкт-Петербург, выступает в среду с обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Обращение транслируется в прямом эфире телеканалов.

Главным приоритетом в сложившейся обстановке, по словам российского лидера, является здоровье граждан.

Полностью заблокировать проникновение коронавируса на территорию России невозможно, у ее границ находятся государства, охваченные эпидемией, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы с вами должны понимать, что Россия даже просто в силу своего географического положения не может отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьезно пораженные эпидемией, и полностью заблокировать ее проникновение в нашу страну объективно невозможно", - сказал Путин.

Тем не менее, в России удается сдерживать распространение коронавируса.

Здание Дома Правительства Российской Федерации.
© Sputnik / Виктор Толочко
Россия: меры противодействия коронавирусу

"Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших ... Благодаря заранее принятым мерам нам в целом удается пока сдерживать широкое и стремительное распространение болезни", - заявил президент России.

Он призвал граждан не полагаться на "русский авось" и следовать рекомендациям по предотвращению распространения коронавируса.

"Обращаюсь ко всем гражданам страны: давайте не будем поступать, полагаясь на наше "русское авось".

Путин подчеркнул, что все рекомендации по борьбе с коронавирусом необходимо обязательно соблюдать, надо проявить дисциплину и ответственность. Самое безопасное сейчас – это побыть дома, отметил президент.

В создавшихся условиях Путин считает, что голосование по поправке к конституции надо перенести, новая дата будет определена на основе рекомендаций врачей.

"Естественно, возникает и вопрос об организации общероссийского голосования по поправкам в конституцию с предварительно определенной датой - 22 апреля. Вы знаете, как серьезно, насколько серьезно я к этому отношусь, и, конечно, буду просить вас и высказать свое мнение по этому вопросу, принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества", - сказал глава государства во время обращения к россиянам.

Президент отметил, что не раз подчеркивал, что главное - это здоровье, жизнь и безопасность людей.

"Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране. И только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования", - сказал Путин.

Глава государства объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы.

Таким образом, выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.

Распространение коронавируса

Заболеванию COVID-19, первые случаи которого были зафиксированы в Китае в конце прошлого года, подвержены 170 стран. Инфекция проникла на все континенты, кроме Антарктиды.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Оценка ВОЗ: пандемия жмет на акселератор

По данным ВОЗ, заразились порядка 370 тысяч человек, 16 тысяч умерли.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, всего COVID-19 заболели свыше 436 тысяч человек, скончались более 19 тысяч, 111 тысяч вылечились. Первая по числу летальных исходов — Италия (там количество погибших близится к семи тысячам), за ней следуют КНР, Испания, Иран, Франция и США.

Общее число больных COVID-19 в России достигло 658 (410 из них — в Москве), 29 выздоровели, 122 тысячи находятся под наблюдением.

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