Путин: Россия способна работать на опережение в борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин, отменивший визит в Санкт-Петербург, выступает в среду с обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Обращение транслируется в прямом эфире телеканалов.

Главным приоритетом в сложившейся обстановке, по словам российского лидера, является здоровье граждан.

Полностью заблокировать проникновение коронавируса на территорию России невозможно, у ее границ находятся государства, охваченные эпидемией, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы с вами должны понимать, что Россия даже просто в силу своего географического положения не может отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьезно пораженные эпидемией, и полностью заблокировать ее проникновение в нашу страну объективно невозможно", - сказал Путин.

Тем не менее, в России удается сдерживать распространение коронавируса.

"Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших ... Благодаря заранее принятым мерам нам в целом удается пока сдерживать широкое и стремительное распространение болезни", - заявил президент России.

Он призвал граждан не полагаться на "русский авось" и следовать рекомендациям по предотвращению распространения коронавируса.

"Обращаюсь ко всем гражданам страны: давайте не будем поступать, полагаясь на наше "русское авось".

Путин подчеркнул, что все рекомендации по борьбе с коронавирусом необходимо обязательно соблюдать, надо проявить дисциплину и ответственность. Самое безопасное сейчас – это побыть дома, отметил президент.

В создавшихся условиях Путин считает, что голосование по поправке к конституции надо перенести, новая дата будет определена на основе рекомендаций врачей.

"Естественно, возникает и вопрос об организации общероссийского голосования по поправкам в конституцию с предварительно определенной датой - 22 апреля. Вы знаете, как серьезно, насколько серьезно я к этому отношусь, и, конечно, буду просить вас и высказать свое мнение по этому вопросу, принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества", - сказал глава государства во время обращения к россиянам.

Президент отметил, что не раз подчеркивал, что главное - это здоровье, жизнь и безопасность людей.

"Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране. И только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования", - сказал Путин.

Глава государства объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы.

Таким образом, выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.

Распространение коронавируса

Заболеванию COVID-19, первые случаи которого были зафиксированы в Китае в конце прошлого года, подвержены 170 стран. Инфекция проникла на все континенты, кроме Антарктиды.

По данным ВОЗ, заразились порядка 370 тысяч человек, 16 тысяч умерли.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, всего COVID-19 заболели свыше 436 тысяч человек, скончались более 19 тысяч, 111 тысяч вылечились. Первая по числу летальных исходов — Италия (там количество погибших близится к семи тысячам), за ней следуют КНР, Испания, Иран, Франция и США.

Общее число больных COVID-19 в России достигло 658 (410 из них — в Москве), 29 выздоровели, 122 тысячи находятся под наблюдением.

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