Эксклюзив: итальянцы сердечно благодарят Россию за помощь в борьбе с COVID-19

Мэр итальянской коммуны Траверсетоло рассказал Sputnik Молдова о ситуации, сложившейся в его стране после вспышки коронавируса, и о том, откуда пришла реальная поддержка.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Именно Италия, один очагов мировой цивилизации и культуры, сильнее всех пострадала от вируса COVID-19. Для того, чтобы узнать о реальном положении дел в этой стране, где проживают и работают тысячи наших соотечественников, корреспонденты Sputnik Молдова решили обратить внимание на ситуацию в итальянской глубинке.

Мэр небольшой итальянской коммуны в регионе Эмилия-Романия рассказал о борьбе с коронавирусом, в целом о ситуации в стране и важной помощи России.

— Италия находится сегодня в центре международного внимания из-за чрезвычайной ситуации, вызванной распространением коронавируса. Что на самом деле происходит в стране?

— В настоящее время сложилась драматическая ситуация, особенно в Ломбардии, Венето и Эмилии-Романье. В провинции Бергамо, к сожалению, из-за того, что у них больше нет места для захоронения останков на кладбищах, пришлось прибегнуть к помощи военных итальянской армии, чтобы вывозить гробы за пределы региона, чтобы прибегнуть к кремации трупов, не позволяя членам семьи участвовать в этом драматическом и печальном траурном событии.

— По вашему мнению, были ли какие-либо ошибки со стороны правительства на начальном этапе решения проблемы?

— Конечно, особенно после заявлений в СМИ общенационального лидера Демократической партии Никола Зингаретти, который, в частности сказал, как некоторые другие, что информация о распространении вируса в стране была обычным преувеличением и манипуляцией и, что Италия не должна менять привычный ритм жизни.

К сожалению, уже менее чем через месяц у Зингаретти, собиравшегося выпить аперитив вместе с Италией, которая, по его мнению, не должна была сидеть дома, был выявлен COVID-19. После этого, увы, Италия начала закрываться, потому что число смертей и заражённых ежедневно росло в геометрической прогрессии.

— Как обстоят дела у местной администрации?

— Мы сразу же попытались максимально защитить наших сотрудников и внедрили несколько ограничительных постановлений, принятых в соответствии с решениями как региональными, так и министерскими.

Я стараюсь ежедневно и публично, и в частном порядке отвечать на все вопросы, которые мои граждане задают мне в этот драматический момент, даже больше, они не должны чувствовать себя одинокими, должны быть уверенными в заботе, поддержке и правильном руководстве со стороны мэра.

Мы открыли кризисный штаб по неотложной медицинской помощи вместе с другими муниципалитетами, и ежедневно общаемся при помощи Skypе с нашими менеджерами, чтобы оценить ситуацию. К сожалению, в этих чрезвычайных обстоятельствах фигура мэра лишена всех своих полномочий. Поэтому благодарим полицию и всех добровольцев организации общественной помощи "Голубой крест" и Гражданской защиты за то, что они ежедневно находятся вместе со своими гражданами.

— Как влияет общая кризисная обстановка на итальянскую экономику?

Я, конечно, очень беспокоюсь обо всех самозанятых, о различных мелких и средних предпринимателях. Но правильно временно прекратить их деятельность, чтобы они не выходили из дома на работу.

На сегодняшний день единственными действительно защищенными категориями являются только сотрудники государственных структур, в то время как для других предполагают выделить единовременную плату 600 евро в месяц.

Для Италии это небольшие деньги, их недостаточно будет для покрытия основных расходов.

— По вашему мнению, что нужно сделать, чтобы ограничить потери, и как можно скорее выйти из создавшейся ситуации?

— Разумеется, чтобы как можно скорее избавиться от всего этого, необходимо провести тесты всего населения в наиболее затронутых эпидемией регионах.

Наиболее опасными на сегодняшний день для общества являются бессимптомные, то есть те, кто фактически здоров, но потенциально являются активными субъектами распространения инфекции, особенно для пожилых людей.

Если бы мы немедленно пошли в этом направлении (ограничение передвижения) и предприняли другие меры, несомненно, мы бы увидели лучшие результаты.

— Будет ли гуманитарная помощь, включая помощь России, играть решающую роль?

© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation Чем поможет Италии военно-медицинский десант из России

— Из-за сложившихся трудностей с поиском защитных средств и материалов в дополнение к исчерпанию возможностей нашего внутреннего медицинского персонала, безусловно, для Италии очень важна доставка гуманитарной помощи из других стран.

Мне было очень приятно видеть, что такая страна, как Россия направила помощь в Италию, несмотря на демонизацию и эмбарго, введенные Европейским союзом против неё.

Поэтому я не могу не выразить благодарность от всего сердца, великой нации, России.

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