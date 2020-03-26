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Президент РФ Владимир Путин

Путин рассказал, как власти РФ поддерживают бизнес и граждан

© Sputnik / Александр Вильф
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200326/29663068/putin-rasskazal-kak-vlasti-russia-podderzhivayut-biznes-i-grazhdan.html

Путин подчеркнул, что власти должны решать одновременно две задачи - бороться с коронавирусом и работать над стабилизацией экономической ситуации.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Ситуация с коронавирусом точно изменится к лучшему, вопрос - в сроках. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин.

Медицинское оборудование из России, направленное для в Италию для борьбы с коронавирусом.
© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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По словам российского лидера, важнейшая задача в настоящий момент - сохранение жизни и здоровья граждан, но для этого необходимы ресурсы. Путин подчеркнул, что власти должны решать обе задачи - и бороться с коронавирусом, и работать над стабилизацией экономической ситуации.

На встрече с предпринимателями в четверг, как пишет РИА Новости, он отметил, что сейчас на ситуацию влияют две проблемы: фактически, обрушение рынка нефти и других энергоресурсов, а также распространение коронавируса.

"Поэтому мы должны работать сразу по нескольким направлениям. Конечно, важнейшая задача - сохранение жизни и здоровья граждан, это очевидно. Но очевидно также и то, что если экономика будет ложиться, тогда не будет ресурсов для того, чтобы решать эту важнейшую задачу. В жизни, как обычно, все очень взаимосвязано", - заявил Путин.

По его словам, правительство РФ постоянно держит связь с бизнесом.

Президент РФ Владимир Путин.
© Sputnik / Михаил Климентьев
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"Правительство в постоянном контакте находится с представителями различных организаций, бизнес-структур, бизнес-объединений. Мы понимаем, что происходит", - сказал Путин.

Как заявил президент РФ, российские власти прекрасно понимают, что малый и средний бизнес в настоящее время находится в самом сложном положении. Путин напомнил о мерах поддержки, озвученных им накануне в обращении к россиянам, а также о тех решениях, которые до этого были приняты правительством РФ.

"Это пакет довольно солидный, весь он настроен на то, чтобы поддержать бизнес вообще и, особенно, поддержать малый и средний бизнес", - заявил Путин.

Кроме того, президент РФ отметил, что чем эффективнее и жестче будут принимаемые из-за коронавируса вынужденные меры, тем меньше они продлятся.

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