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Путин на встрече с представителями предпринимательского сообщества. 26 марта 2020.

Путин о ситуации с COVID-19: "Она изменится к лучшему, это сто процентов"

© Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (312)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200326/29664873/putin-o-situatsii-s-koronavirusom-ona-izmenitsya-k-luchshemu-eto-sto-protsentov.html

В то же время глава государства назвал два привходящих фактора для того, чтобы подвижки стали реальностью.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Свое видение ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране президент Росии Владимир Путин изложил в четверг на встрече с представителями предпринимательского сообщества.

"… Когда ситуация изменится, а она точно изменится к лучшему, это сто процентов, вопрос, конечно, в сроках и эффективности нашей совместной работы, и все люди, которые сегодня пользуются вашим бесплатным контентом, вашими новинками, они останутся в качестве ваших клиентов", - заявил он.

Глава государства отреагировал на высказывание одного из участников встречи, который рассчитывает, что через два-три месяца Россия с коронавирусом расправится.

Президент РФ Владимир Путин.
© Sputnik / Михаил Климентьев
Путин: Россия способна работать на опережение в борьбе с коронавирусом

"Это уже неплохой прогноз. Потому что в некоторых странах говорят, что война с ним будет очень долго. Но когда мы действительно выйдем из этой ситуации, а мы выйдем точно, я надеюсь даже раньше, чем вы сказали", — сказал глава государства на встрече с представителями бизнеса.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг допущение, что власти ждут худший сценарий развития ситуации с коронавирусом в России.

Журналисты спросили у Пескова в ходе брифинга, говорит ли поручение премьера Михаила Мишустина о скорейшем строительстве 16 военных инфекционных центров о том, что власти в ближайшее время ждут худшего сценария развития ситуации в стране с коронавирусом.

"Нет, неправильно", - ответил он журналистам.

В среду ВОЗ дала высокую оценку предпринимаемым Россией усилиям по борьбе с коронавирусом.

"Меры, которые Россия применяет с первого дня, когда у ВОЗ появилось уведомление из Китая, что есть новый вирус, замечательные, потому что это не одна мера, а целый комплекс, и он расширяется", – отметила в ходе пресс-конференции в Москве представитель организации Мелита Вуйнович.

Страна почти опередила всех своей подготовленностью, цитирует ее РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik / Александр Вильф
Путин рассказал, как власти РФ поддерживают бизнес и граждан

Предпринимаемый российскими властями комплекс шагов в целом совпадает с видением ВОЗ мер по сдерживанию распространения нового типа инфекции, добавила Вуйнович.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (312)

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