SputnikPro: "Защитим стариков, иммунитет выработается, и все будет в порядке"

В четверг, 26 марта, состоялась первая онлайн-сессия в рамках нового модуля международного просветительского проекта SputnikPro. Тема вебинара с участием ведущих экспертов—"Как писать про коронавирус грамотно и вирусно".

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. В режиме видеоконференции эксперты, приглашенные к участию в проекте SputnikPro, рассказали более чем 150 журналистам, блогерам и сотрудникам пресс-служб из 10 стран мира о проблемах и особенностях освещения в СМИ вопросов, связанных с борьбой против распространения коронавирусной инфекции.

Проект журналистских семинаров SputnikPro на время ограничений, введенных из-за пандемии, перешел в дистанционный режим, чтобы русскоязычные журналисты и блогеры из стран СНГ и Балтии смогли без пауз обсуждать актуальные профессиональные вопросы.

"Наши семинары в странах СНГ и Балтии пользуются огромным спросом, и было бы несправедливо останавливать программу из-за карантина. Поэтому какое-то время наши эксперты будут вести семинары в формате онлайн-сессий, с тем отличием, что присоединиться к ним смогут параллельно коллеги из разных стран, — отметила заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева.

"Самое важное, что вы можете сделать — остаться дома"

Спикер вебинара, микробиолог и научно-популярный лектор Евгений Плисов рассказал участникам онлайн-сессии SputnikPro о том, как знание особенностей распространения нового коронавируса и понимание нюансов в работе системы здравоохранения помогает корретно и грамотно писать новости, отличать мифы от реальной информации, адекватно оценивать работу структур, борющихся с инфекцией.

Микробиолог рассказал об основных правилах, которые необходимо соблюдать в период пандемии. Он подтвердил, что самый главный способ борьбы с коронавирусной эпидемией — это добровольная самоизоляция. Даже маску необходимо носить правильно, закрывая не только рот, но и нос, и меняя ее каждые два часа, однако маска не гарантирует вашей неуязвимости для инфекции.

"Даже если человек подозревает, что инфицирован коронавирусом, его задача – сидеть дома. Если он пойдет сдавать тест, то выйдет на улицу и заразит неизвестное число людей", — подчеркнул Плисов.

По его словам, самоизоляция — это самое важное, что может сделать человек, если у него нет явных признаков болезни. Главная задача — оставаться дома.

Как определить, заражены ли вы коронавирусом

Микробиолог рассказал о главных симптомах, которые позволяют определить, что вы заражены коронавирусной инфекцией. В большинстве случаев, по его словам, при первых признаках болезни у человека проявляются знакомые признаки острой респираторной вирусной инфекции, но без насморка.

"Человек чувствует недомогание, сухой кашель, у него высокая температура. Но если у вас при этом есть насморк, то скорее всего, это не коронавирус", — заметил Плисов.

По словам ученого, эффективным способом предотвращения инфекции является такой простой способ, как обычное мытье рук. "Мыло эффективно смывает вирус с поверхности кожи, более того, убивает вирус, растворяя его жироподобную оболочку".

Обработка помещений ультрафиолетовым излучением кварцевой или бактерицидной лампы, также эффективно убивает вирус, однако не рекомендуется самостоятельно, без участия специалистов, пытаться устраивать "кварцевание" жестким излучением на дому и тем более, запрещено облучать человека. "Носоглотку не прокварцуете, будет барбекю", — заметил микробиолог.

Будет ли "вторая волна" эпидемии

По мнению ученого, пик эпидемии коронавируса в Европе придется на апрель-май, а к лету, возможно, распространение инфекции затормозится. Однако вряд ли пик заболевания будет сопровождаться такими же потрясениями и сбоями в национальных системах здравоохранения, как это случилось в Италии.

"Мы отличаемся по многим параметрам, у нас другой менталитет в плане общения — обниматься, целоваться, это не про нас, — заметил микробиолог. — Кроме того, у Италии своя возрастная специфика, нехарактерная для других стран Европы. "Италия — самая "старая" страна не только Европы, но и мира. Медианный возраст в Италии составляет 48 лет — это возраст, который делит население на две равные части, то есть, половина населения старше этого возраста, а половина — моложе. Это очень много, например, медианный возраст для России — 37 лет. Италия очень "старая" страна, и в частности, поэтому там так высока летальность".

По словам Плисова, существует вероятность "второй волны" эпидемии и мутации коронавируса, как это происходит и с другими вирусами. Уже выявлен новый штамм, который, однако, намного менее летален, чем его "оригинал". По мнению микробиолога, "вторая волна" будет менее опасна, и в конечном счете, угаснет, после того как у населения выработается иммунитет.

"Встроится в период сезонных заболеваний, и следующее поколение уже будет воспринимать его просто как грипп", - заметил ученый.

Защитить прежде всего пожилых людей

Самый важный месседж для СМИ состоит в том, чтобы нести людям правильную, грамотную информацию — соблюдать карантинные меры, не нарушать самоизоляцию, не распространять панику, не заниматься самолечением и защитить прежде всего пожилых людей, считает Евгений Плисов.

"Наш образ жизни способствует тому, чтобы пожилые люди сейчас не ходили никуда, — заметил микробиолог. — Пускай сидят дома, помогите старикам, стараясь с ними не контактировать или принимая все возможные меры предосторожности. Защитим стариков, иммунная система выстроится, и все будет в порядке. Давайте нести правильную, грамотную информацию".

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