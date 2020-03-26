SputnikPro: "Сейчас основная функция СМИ — проверка информации"

Руководитель русскоязычной ленты РИА Новости Елена Глушакова поделилась с журналистами и блогерами нюансами работы с информацией в условиях пандемии и карантинных мер.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Первая онлайн-сессия в рамках нового модуля образовательного проекта SputnikPro успешно состоялась в четверг, 26 марта. Тема вебинара —"Как писать про коронавирус грамотно и вирусно".

В режиме онлайн ведущие эксперты, приглашенные к участию в проекте SputnikPro, рассказали более чем 150 журналистам, блогерам и сотрудникам пресс-служб из 10 стран мира о проблемах и особенностях освещения в СМИ вопросов, связанных с борьбой против распространения коронавирусной инфекции.

Проект журналистских семинаров SputnikPro на время ограничений, введенных из-за пандемии, перешел в дистанционный режим, чтобы русскоязычные журналисты и блогеры из стран СНГ и Балтии смогли без пауз обсуждать актуальные профессиональные вопросы в режиме вебинаров.

Нужно к любой информации относиться со скепсисом

Как писать о ситуации с эпидемией коронавируса? Прежде всего достоверно и грамотно, проверяя все факты и осторожно относясь к мнениям даже авторитетных экспертов. Об этом c участниками SputnikPro говорила руководитель русскоязычной ленты РИА Новости Елена Глушакова.

"В освещении этой темы мы руководствуемся законами своей страны. В связи с изменением ситуации законы сильно меняются, нужно быть внимательными, оперативно реагировать", — сказала эксперт.

Нужно к любой информации, особенно острой, относиться с большим скепсисом. Основная функция СМИ сейчас – это проверка информации, подчеркнула Глушакова и рассказала об ошибках, которые рискуют допустить в своей работе журналисты, которые пишут об эпидемии.

"Главные ошибки — недостаточная проверка информации, отсутствие бэкграундных знаний в теме, которую освещают журналисты. Нужно быть постоянно погруженным в тематику, разбираться в нюансах, задавать правильные вопросы специалистам", — отметила она.

Спикер привела в пример анонимную рассылку в социальных сетях, где жителям Кубани сообщали о том, что полиция якобы "отлавливает" детей на улице и наказывает родителей: "В первую очередь такую информацию необходимо проверить в правоохранительных органах. Для людей, особенно для тревожных родителей, своевременное опровержение той или иной недостоверной информации существенно, и важно это делать оперативно".

Игнорировать широко распространившиеся слухи будет неправильно, заметила Глушакова: "Если информация распространилась широко, то лучше быстрее сказать, что это неправда".

Не только коронавирус

Когда в стране бушует эпидемия коронавируса, то 90 процентов новостей будет про борьбу с инфекцией, ведь для людей это главная тема. Однако это не означает, что нужно полностью концентрироваться на теме эпидемии, нужны интересные, "выходящие за рамки плохого" новости, считает эксперт.

"Важны советы психологов, как обустроить жизнь в ситуации карантина, как организовать досуг. Интересны примеры из стран, которые прошли пик эпидемии, как там налаживают жизнь. Важно понимать читательский запрос, а он все время смещается, в зависимости от ситуации", — сказала Глушакова.

Как изменится мир после пандемии

Последствия для экономики стран, затронутых пандемией, едва ли ни опаснее, чем собственно коронавирус. Ведущие экономики мира входят в период кризиса, и не должно быть иллюзий, что у кого-то все будет в порядке. Последствия коснутся каждой из стран, другой вопрос — насколько сильно, считает эксперт.

"Интересная, глобальная тема — как изменится мир после эпохи коронавируса. Например, удаленная работа раньше казалась возможной только в больших городах, была экзотикой. Теперь многие страны получают опыт, как вынужденно перейти на удаленный режим работы, в масштабах всего государства, — отметила Глушакова. — И возможно, когда пандемия закончится, многие работодатели спросят себя — а зачем мне столько людей в офисе, если они могут работать удаленно? Это большая экономия на аренде, на ЖКХ, на транспорте. И не исключено, что "удаленка" станет обыденной реальностью".

Вопрос, как последствия пандемии отразятся на ключевых отраслях экономики страны. Например, если население закредитовано, если много ипотечных кредитов, то это может повлечь за собой волну банкротств. Нужно искать информацию, которая будет интересна людям в этом контексте, подчеркнула эксперт.

Ответственность журналиста очень высока

Рисковать ради репортажа здоровьем или жизнью в эпоху пандемии не стоит, сказала Елена Глушакова, отвечая на вопросы участников вебинара: "Будем помнить главное правило МЧС для гражданских лиц: "Видишь опасность — не приближайся к ней". Один инфицированный пациент лучше, чем два. Рисковать здоровьем не стоит".

Случается, что разные эксперты высказывают противоречащие друг другу мнения, и в период чрезвычайных положений и карантинных мер даже к мнению экспертов необходимо относиться осторожно, отметила спикер.

"Ответственность журналиста очень высока. Предоставляя эксперту выход на аудиторию, журналист гарантирует, что это действительно эксперт в своей области, — подчеркнула Глушакова. — Но, допустим эксперт вполне авторитетен, однако известен своими алармистскими настроениями. В таком случае нужно обозначить для аудитории ряд прецедентов, в которых выступал этот эксперт, показать особенности этого человека, чтобы люди сами могли сделать выводы".

И всегда желательно, чтобы в любой публикации присутствовали мнения нескольких экспертов.

С еще большей осторожностью приходится относиться к мнениям очевидцев. "Очевидцы — люди специфические", заметила эксперт. Высказывания очевидцев часто зависят от того, в каком психологическом состоянии они находятся. Не стоит выпускать в прямой эфир человека в состоянии аффекта или нервного возбуждения. "Будем исходить из понимания, что многие очевидцы склонны преувеличивать то, что они видят или что им показалось, что они видели", — сказала Глушакова.

Успешный дебют

Вебинар продолжался почти два часа, эксперты ответили на множество вопросов участников первой онлайн-сессии в рамках проекта SputnikPro. Старт очередного модуля в дистанционном режиме увенчался успехом, подвела итоги заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева.

"Мы поговорили два часа о том, что всех нас волнует. Поздравляем с дебютом, скоро мы вновь встретимся, чтобы поговорить на важные и актуальные темы — все мы надеемся, они будут менее тревожными. Мы работаем с лучшими экспертами и приложим все усилия, чтобы продолжить наше профессиональное общение", — сказала Лосева в завершение вебинара.

Семинары SputnikPro в странах СНГ и Балтии пользуются огромным спросом, и было бы несправедливо останавливать программу из-за карантина. "Поэтому какое-то время наши эксперты будут вести семинары в формате онлайн-сессий, и присоединиться к ним смогут параллельно коллеги из разных стран", — отметила заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня".

SputnikPro – проект для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3000 слушателей из 80 государств. Следите за нашими новостями на нашей странице в Facebook.

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