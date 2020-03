Достиг ли коронавирус своего пика в Италии: мнения специалистов

КИШИНЕВ, 27 мар - Sputnik. Пока рано утверждать, что пик коронавируса достигнут в Италии, но количество вызовов машин скорой помощи снижается, заявил на брифинге в Женеве президент Международной Федерации движений Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка.

В свою очередь, доктор биологических наук, профессор Школы Системной Биологии GMU (США) Анча Баранова считает, что в Италии (в отличие США) эпидемия выходит на так-называемое "плато".

"Это когда мы достигли пика и каждый следующий день у нас примерно одинаковое число вновь заболевших. Мы какое-то время будем находиться на плато, а потом эпидемия идет на спад", - сказала она РИА Новости.