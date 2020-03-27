Достиг ли коронавирус своего пика в Италии: мнения специалистов

В чем инфекционисты сходятся, так это в том, что появились первые "позитивные сигналы" в развитии эпидемии.

КИШИНЕВ, 27 мар - Sputnik. Пока рано утверждать, что пик коронавируса достигнут в Италии, но количество вызовов машин скорой помощи снижается, заявил на брифинге в Женеве президент Международной Федерации движений Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка.

"Я могу только сказать о крошечном позитивном сигнале, который я узнал во время своей поездки в Бергамо. Мои коллеги, главы местных подразделений, рассказали мне, что количество вызовов скорой помощи снижается. Мы получаем небольшие сигналы, но пока рано их интерпретировать. Надо посмотреть, что будет в ближайшие дни", - сказал он.

В свою очередь, доктор биологических наук, профессор Школы Системной Биологии GMU (США) Анча Баранова считает, что в Италии (в отличие США) эпидемия выходит на так-называемое "плато".

"Это когда мы достигли пика и каждый следующий день у нас примерно одинаковое число вновь заболевших. Мы какое-то время будем находиться на плато, а потом эпидемия идет на спад", - сказала она РИА Новости.

© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation Чем поможет Италии военно-медицинский десант из России

Отсутствие роста числа инфицированных, по ее оценке, может длиться примерно десять дней, далее идет спад при условии соблюдения карантина.

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса и в конце прошлой недели опередила Китай по количеству жертв. Согласно официальным данным, обнародованным в четверг вечером представителем национальной службы гражданской обороны Агостино Миоццо, в настоящее время на Апеннинах зафиксированы более 80 тысяч случаев заражения новым типом вируса, свыше 10 тысяч больных выздоровели, число жертв составило 8 тысяч 165 человек.

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