16:47 27 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.78
  • USD18.04
  • RUB0.23
  • RON4.09
  • UAH0.64
Поиск

МИА "Россия сегодня": в числе активных участников Альянса по борьбе с COVID-19

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (336)
71 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200327/29680619/mia-rossiya-segodnya-v-chisle-aktivnykh-uchastnikov-alyansa-po-borbe-s-covid-19.html

Агентство задействует все свои ресурсы для информирования людей о коронавирусе и медийном обеспечении совместных проектов.

КИШИНЕВ, 27 мар - Sputnik. МИА "Россия сегодня" присоединилось к Альянсу по борьбе с коронавирусом, созданному Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), "Яндекс" и Mail.ru Group, сообщает пресс-служба агентства.

"МИА "Россия сегодня" примет активное участие в информационном обеспечении проектов альянса", - отметил источник.

Первым совместным проектом РФПИ и МИА "Россия сегодня" в рамках борьбы с коронавирусом стала публикация в России "Руководства по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19" - первого в мире издания, комплексно описывающего накопленный опыт в сфере профилактики и контроля, диагностики и лечения, а также ухода за инфицированными пациентами.

Люди носят защитные маски
© REUTERS / THOMAS PETER
Киселев: "Россия сегодня" выпустит книгу, как Китай победил коронавирус

Справочник составлен Первой академической клиникой Университетской школы медицины провинции Чжэцзян. на основании клинических данных и опыта КНР в борьбе с коронавирусом. РФПИ, МИА "Россия сегодня" и Сеченовский университет осуществили его оперативный перевод и издание в России. Он бесплатно распространяется по лечебным учреждениям, предприятиям и среди всех заинтересованных специалистов.

"Руководство по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19" доступно для скачивания по ссылке: https://rdif.ru/data/file/COVID_19_Book.pdf.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заверил, что агентство задействует все свои ресурсы для информирования людей о коронавирусе.

"Мы решили присоединиться к альянсу, чтобы использовать все свои мощности, все ресурсы нашего международного агентства, для максимально оперативного и достоверного информирования людей в этот сложнейший период и для поиска новых практик борьбы с коронавирусом. Сейчас это наш профессиональный долг, наша общая ответственность", - сказал Киселев.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что необходимым условием победы над коронавирусом является одновременно объективное и максимально оперативное информирование граждан о текущей ситуации и принимаемых мерах борьбы с распространением вируса.

Логотип МИА Россия сегодня
© Sputnik / Игорь Руссак
МИА "Россия сегодня": останьтесь дома ради близких!

"Высокий профессионализм и оперативность МИА "Россия сегодня" значимо усилят альянс и качественно поддержат информационное обеспечение его проектов. Агентство уже продемонстрировало свои возможности поиска новых практик и информирования общественности о них, издав совместно с РФПИ русскоязычную версию руководства по борьбе с коронавирусом, которое содержит бесценный опыт ведущей клиники Китая, оказавшейся на передовой борьбы с новым вирусом. Достоверность, оперативность и высокое качество информации РИА Новости и Sputnik, входящих в МИА "Россия сегодня", всегда были на высоте, и сейчас они остаются наиболее полными источниками новостей для людей", - заявил он.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (336)

По теме

SputnikPro: "Защитим стариков, иммунитет выработается, и все будет в порядке"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Плакат-призыв на здании в Южной Африке.
Не паникуй, оставайся дома: призывы на улицах городов во время COVID-19
Саммит новой эпохи: Владимир Путин принял участие в видеоконференции лидеров G20
Саммит новой эпохи: Путин принял участие в видеоконференции лидеров G20
Валютные поступления в Молдову (февраль 2020)
Денежные переводы в Молдову: факты и цифры

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться