Главы правительств сдают тест на COVID-19: есть случаи подтверждения

Поступающие сообщения еще раз доказывают, что коварная инфекция не обходит стороной ни хижины, ни резиденции и дворцы.

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. О том, что он заразился коронавирусом, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он уточнил и появившиеся симптомы: повышенная температура и кашель.

Пресс-секретарь канцелярии премьера отметил, что эти признаки проявились у Джонсона накануне, после чего он прошел тест в своей резиденции на Даунинг-стрит.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

​"По рекомендации главного санитарного врача я прошел тесты, которые оказались положительными. Поэтому я работаю из дома, я самоизолировался", — сказал премьер в видеообращении, опубликованном в Twitter.

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель готовится пройти повторный анализ.

"В начале недели пройдет еще один тест, если будут новости - мы об этом сообщим", - сказала на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Ранее Меркель была помещена на домашний карантин после контакта с домашним врачом, инфицированным коронавирусом. В ходе телефонной пресс-конференции в четверг она заявила, что много работает в изоляции, но ей не хватает личных контактов с людьми.

Деммер добавила, что канцлер "регулярно обсуждает с профильными министрами ситуацию вокруг распространения коронавируса", на следующей неделе, в понедельник и четверг состоятся заседания кризисного штаба на базе кабинета. Также Меркель проведет в среду традиционное заседание правительства.

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