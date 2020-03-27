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Даунинг-стрит 10 , официальная резиденция и офис премьер-министра Великобритании в Лондоне.

Главы правительств сдают тест на COVID-19: есть случаи подтверждения

© Sputnik / Алекс Макнотон
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200327/29681629/glavy-pravitelstv-sdayut-test-na-covid-19-est-sluchai-podtverzhdeniya.html

Поступающие сообщения еще раз доказывают, что коварная инфекция не обходит стороной ни хижины, ни резиденции и дворцы.

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. О том, что он заразился коронавирусом, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он уточнил и появившиеся симптомы: повышенная температура и кашель.

Пресс-секретарь канцелярии премьера отметил, что эти признаки проявились у Джонсона накануне, после чего он прошел тест в своей резиденции на Даунинг-стрит.

​"По рекомендации главного санитарного врача я прошел тесты, которые оказались положительными. Поэтому я работаю из дома, я самоизолировался", — сказал премьер в видеообращении, опубликованном в Twitter.

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель готовится пройти повторный анализ.

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© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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"В начале недели пройдет еще один тест, если будут новости - мы об этом сообщим", - сказала на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Ранее Меркель была помещена на домашний карантин после контакта с домашним врачом, инфицированным коронавирусом. В ходе телефонной пресс-конференции в четверг она заявила, что много работает в изоляции, но ей не хватает личных контактов с людьми.

Деммер добавила, что канцлер "регулярно обсуждает с профильными министрами ситуацию вокруг распространения коронавируса", на следующей неделе, в понедельник и четверг состоятся заседания кризисного штаба на базе кабинета. Также Меркель проведет в среду традиционное заседание правительства.

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