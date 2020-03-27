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Студия радио Sputnik.

Радио Sputnik сохраняет позицию лидера по цитируемости среди радиостанций

© Sputnik / Нина Зотина
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200327/29686476/radio-sputnik-sokhranyaet-pozitsiyu-lidera-po-tsitiruemosti-sredi-radiostantsiy.html

В феврале радио Sputnik в два раза увеличило отрыв от ближайшего конкурента, которым теперь стала радиостанция «Говорит Москва».

КИШИНЕВ, 27 мар  — Sputnik. Радио Sputnik сохранило за собой первое место в рейтинге самых цитируемых радиостанция России за февраль 2020 года по данным компании "Медиалогия".

Индекс цитируемости радио Sputnik составил 405,62.

В феврале радио Sputnik в два раза увеличило отрыв от ближайшего конкурента, которым теперь стала радиостанция «Говорит Москва» (323,29).

В топ-3 рейтинга по цитируемости  также попала станция «Эхо Москвы» (153,78).

Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik, фото из архива
© Sputnik / Aleksey Danichev
Радио Sputnik стало самой цитируемой радиостанцией в январе 2020 года

Сайт радио Sputnik  (radiosputnik.ria.ru)  был запущен в начале лета 2019 года. На нем можно слушать прямой эфир радиостанции, а также все ранее вышедшие программы (подкасты). На сайте публикуются новости, аналитические и авторские статьи по самым ключевым новостям в России и мире. 

Ежедневно на радио Sputnik ссылаются ключевые российские СМИ.  Рейтинг цитируемости среди федеральных российских радиостанций радио Sputnik возглавляет с января 2020 года.

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