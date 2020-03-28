"Образцовый президент": в Румынии восхитились визитом Путина в больницу

Российского лидера в социальных сетях назвали примером для румынских властей и лидером, который действует "решительно и мужественно".

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Визит президента России Владимира Путина в московскую больницу, где проходят лечение больные коронавирусом, вызвал бурную реакцию за рубежом. В социальных сетях и в прессе общественные деятели и гражданские активисты ставят Путина в пример руководителям своих стран.

В Румынии, где общественность критикует официальные власти за нерешительные и половинчатые меры, поступок российского лидера также имеет широкий резонанс.

Знаменитый румынский спортсмен, чемпион мира по кикбоксингу Даниел Гицэ в Facebook заявил, что считает Владимира Путина примером для подражания и лидером, который "действует решительно и мужественно" в условиях глобального кризиса, возникшего из-за пандемии коронавируса.

© Photo : Facebook / Daniel Ghita Румынский чемпион мира по кикбоксингу привел Владимира Путина в пример властям Румынии.

"Путин посещает инфицированных COVID-19! Нужны ли еще комментарии? Когда вы видели, чтобы [президент Румынии] Йоханнис сделал такой жест? Равнодушно читает свои посредственные шпаргалки. Отправляет танки и армию вместо того, чтобы показать человечность!" — написал спортсмен.

Тон чемпиона мира, который разделяют очень многие в онлайн-пространстве, достаточно категоричен: "Вы не в состоянии справиться с кризисом и что-то предпринять, у вас другие виноваты в вашей некомпетентности! Позор!" — обращается Гицэ к властям Румынии.

Даниел Гицэ: "Я оценил решительный и смелый стиль президента Путина"

Румыния, член НАТО и один из самых верных союзников США в Восточной Европе, принимает активнейшее участие в геополитической конфронтации между Западом и Востоком. После высказывания Гицэ в соцсетях, в адрес известного спортсмена посыпались обвинения в том, что он "потворствует руке Москвы".

Однако чемпион мира заявил корреспонденту Sputnik в Румынии, что его не обескураживает давление со стороны политических кругов и что он "не испытывает страха, когда дело касается национальных интересов".

"Я доказал и всей своей деятельностью и своими заявлениями, что ничего не боюсь, когда речь идет об интересах Румынии и румынского народа, — заявил Гицэ для Sputnik. — Я не боюсь ни критиковать власти, когда они играют со страной в свои игры, ни говорить о том, что другие страны делают лучше нас, чтобы брать с них пример. Меня критикуют только за мои высказывания, а я аргументирую то, что говорю. Посмотрим, с какими аргументами могут выступить те, кто против меня".

По словам Гицэ, он считает Путина образцом для подражания, потому что российский лидер личным примером стремится воодушевить людей и предпринимает действенные меры по поддержке экономики России в период глобальной борьбы с коронавирусной инфекцией.

"Я высоко ценю решительный и мужественный стиль президента Путина, который не скрывался от эпидемии, но отправился в больницу, чтобы увидеть пациентов и на месте проверить, как идет борьба с эпидемией. Это смелый шаг, который может воодушевить население и помочь делу! — сказал Гицэ.

По его словам, Путин также принял смелые меры для поддержки своей экономики. "В Румынии правительство тянуло время, когда речь зашла об отсрочке выплат по кредитам банкам, которые обременяют румын и в нормальных условиях, не говоря уже о кризисе. И когда правительство Румынии все же решилось, под давлением общественности, принять решение в этом отношении, то были установлены такие условия, при которых пострадают самые бедные, у которых есть просроченные платежи", — заметил румынский спортсмен.

Рэзван Ротару, депутат от PSD: "Путин — образцовый президент"

Другой общественный деятель, депутат парламента Румынии от Социал-демократической партии (PSD) Рэзван Ротару после визита Владимира Путина в больницу в Коммунарке, назвал российского лидера "образцовым президентом".

"В разгар пандемии президент России Владимир Путин отправляется в медицинский центр в Москве, где лечат пациентов с коронавирусом, беседует с ними, с медицинским персоналом и проявляет внимание к условиям, в которых они находятся, — написал Ротару на своей странице в Facebook. — Путин поблагодарил медперсонал и заверил, что медикам будет оказана вся необходимая поддержка. Значит, такое возможно!"

© Photo : Facebook / Razvan Rotaru Депутат парламента Румынии Рэзван Ротару считает Владимира Путина образцовым президентом.

Депутат также сравнил действия Путина с поведением лидеров Румынии.

"Было бы приятно видеть и в Румынии ответственного президента, для которого судьба граждан является приоритетной", — подытожил Ротару.

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