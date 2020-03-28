Эксклюзивное интервью: каждый, кто сидит дома – герой

Известный российский микробиолог рассказал Sputnik Молдова, что COVID-19 со временем встроится в обычный сезонный цикл ОРВИ, причем его летальность будет такая же, как и у привычного гриппа.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Чтобы развеять мифы, связанные с коронавирусом, и дать возможность людям спокойно разобраться в вопросах охраны собственного здоровья, правил поведения в условиях действия чрезвычайного положения, корреспондент Sputnik Молдова обратился за разъяснениями к научному популяризатору, микробиологу Евгению Плисову.

Евгений Плисов.

— Расскажите о природе происхождения нового коронавируса и его названии. По этому вопросу много разных мнений.

— Название его произошло от того, что под микроскопом его оболочка похожа на солнечную корону. Именно поэтому он называется CORONAvirus, а не как-то еще.

По поводу его происхождений не много мнений. Коронавирусы – это классические вирусы, находящихся в летучих мышах, и последний вирус SARS-CoV-2 (который в СМИ часто называет COVID-19) не исключение.

Кто был промежуточным звеном между летучей мышью и человеком - неизвестно, и было ли вообще такое звено.

— Существуют ли лекарства от нового короновируса, и когда будет создана ли вакцина?

— Специфического лекарства и вакцины от нового коронавируса пока не существует. Все лечение в легких случаях - как при обычном ОРВИ. Если высокая температура – парацетамол или ибупрофен, обильное питье и постельный режим.

Если нужно, искусственная вентиляция легких в стационаре или принудительная оксигенация крови. Сейчас пробуются многие средства, но конкретного лекарства от подобных вирусов нет.

Вакцина – не лекарство, а превентивная защита, чтобы не заболеть. Они очень долго тестируются, и даже, если ее уже изобрели, выйдет на массовый рынок она через год в лучшем случае.

— Как определяют врачи сегодня, действительно ли у пациента короновирус, а не, скажем, простуда или грипп?

— Есть специфические тесты на коронавирус. По симптомам – часто несбиваемая температура, сухой кашель и отсутствие насморка. То есть, если у вас течет нос на фоне температуры – это скорее всего не новый коронавирус, а что-то более банальное. Еще раз уточняю – насморк обычно отсутствует, но нос может быть заложен.

— В Молдове введен режим ЧП. Людям запрещено гулять по паркам. Какие меры на ваш взгляд необходимы для решения проблемы распространения?

— Судя по тому, что сейчас творится в Италии – любые превентивные меры оправданы. Но главное, что нужно запомнить – забота о защите своих близких лежит не на государстве, а на людях.

Если введен карантин, а люди продолжают бегать друг к дружке тайком, это биологический терроризм.

Да, ситуация сейчас непростая, поэтому нужно засесть дома, обложиться книжками и сериалами, и этим простым действием вы уже внесете свой вклад в борьбу с эпидемией, а не будете ее пособником.

— Средства защиты и профилактике. Первое, что хотелось бы отметить, – у нас в аптеках дефицит масок. А маски защищают людей от вируса, и кто их должен носить?

— Маски в первую очередь нужны для тех, кто заболел, чтобы они своим кашлем не разносили вирусы на метры вокруг себя. Маски нужны врачам, которые контактируют с больными с глазу на глаз, и могут занести в их тело дополнительную инфекцию. В крайнем случае, это защита хотя бы от того, что на вас конкретно в течение 20 минут больной может чихнуть.

Обычные медицинские маски как защита от вируса бесполезны. Есть особые маски со специальным фильтром, но они редкие и дорогие. А то, что все побежали маски покупать – сделало дефицит для больных и для тех же самых врачей. Тем более, что большинство их неправильно носит или носит дольше положенного. Маска рассчитана на час носки, максимум на два, и ее нужно менять каждый раз, когда на вас кто-то кашляет. Многие так делают? Не думаю.

— О профилактике. Как здесь правила?

— Мойте руки, и, если не помыли, – не касайтесь руками лица и предметов, с которыми в дальнейшем будете контактировать чистыми руками. По максимуму исключите посещение общественных мероприятий, а лучше посидите дома. При общении старайтесь соблюдать дистанцию, а если такого не получается сделать – мойте руки после.

— Как лечиться? Хотя нужно как-то определить, коронавирус ли у вас на самом деле. Как это сделать самому?

— Лечиться как при обычном ОРВИ. Для большинства инфекция пройдет не страшнее обычной простуды. Вам для лечения не нужно обязательно знать, что у вас непременно коронавирус. В любом случае лечение не будет отличаться от лечения других ОРВИ.

— А как вы лично предохраняетесь в нынешней ситуации? Ваши инструкции и советы людям?

К тому что я уже сказал, совет. Запомните.

Коронавирус в подавляющем большинстве случаев опасен лишь для группы риска, а это люди старше 60 лет. Если вы не в этой группе, вся ваша задача – защитить людей из этой группы.

Позаботьтесь о своих пожилых родителях и объясните им ситуацию. Пусть сидят дома! Обеспечьте их всем необходимым, и сами посидите дома. Не надо сейчас заниматься ерундой, пусть врачи спасают людей и не усложняйте им жизнь.

Каждый, кто сейчас лишний раз не выходит на улицу – герой. Если вышли, не лапайте все вокруг себя, а потом не касайтесь лица. Пришли куда-либо - вымыли руки. Зашли домой - вымыли руки перед тем, как что-либо трогать дома.

— Оправдан ли карантин?

— Мне кажется, что чем раньше ввести карантинные меры, тем лучше, при сохранении закрытых границ. Посидеть две недели дома – не самое страшное, что случается во время ЧП.

— Когда нынешний короновирус прекратит свое существование?

— Никогда. Скорее всего, он встроится в обычный сезонный цикл ОРВИ, причем его летальность будет такая же, как и у привычного ГРИППа.

По мере распространения по миру, вирус будет терять летальность и будет вызывать все меньше осложнений – это законы эпидемий.

В крайнем случае, попробуем сделать вакцину и, если будет необходимо, провакцинируем весь мир и тогда с болезнью будет покончено раз и навсегда.

— Чем занимаются биолабратории США, разбросанные по всему миру, в том числе в Украине и Грузии. Есть ли повод опасаться деятельности биолабораторий?

— Чем бы они не занимались, SARS-CoV-2 не продукт никакой лаборатории. Все теории по этому поводу – конспирологическая чушь.

В текущей ситуации, я бы больше опасался за свое ментальное состояние, чтобы не свихнуться от перегруза одной и той же информацией. А еще, как бы не придавило той тонной гречки, что накупил сосед сверху, и двумя тоннами туалетной бумаги, что купил сосед еще на этаж выше.

Запомните. Если вам нужны 200 рулонов туалетной бумаги на 2 недели карантина – у вас проблемы намного серьезней, чем несчастный коронавирус.

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