Пока вы спали: штурм украинской границы, молдавские чартеры, состояние Лещенко

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КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. Три новости, три страны, три аспекта одной ситуации, вызванной главным "антигероем нашего времени" - коронавирусом.

Решение Киева закрыть кордоны вызвало "ад и дурдом"

На рубеже между Украиной и Польшей перед вступлением в силу указа президента Владимира Зеленского о закрытии границ образовались многокилометровые очереди желающих успеть вернуться в страну.

Как пишет интернет-издание "Страна.ua"., в двух оставшихся открытыми пунктах пропуска с польской стороны столпились тысячи людей, которые ждут в нейтральной зоне, пока их заберут автобусы на Украину.

"На границе творится сплошной ад и дурдом — тысячи человек с баулами, все толкаются, матерятся. Какая там дистанция, какие маски. Никто их не проверяет, быстрее бы пропустить. Можно представить, сколько коронавируса уже проникло на Украину в таких очередях на границе", — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что за минувшие сутки были пропущены около десяти тысяч пассажиров автобусов и пешеходов. В толпе на границе большинство — трудовые мигранты из Польши.

"Замерзли как собаки, стояли всю ночь. С нами были люди из Варшавы, Лодзи, Познани — почти все или потеряли работу, или их сократили на время карантина. Все кашляют, лица красные, как помидоры, глотают парацетамол, чтобы сбить температуру. Очередь коронавируса. Знала бы, осталась в Польше", — отметила вернувшаяся из польской столицы женщина.

Пограничники, в свою очередь, жалуются на тяжелые условия работы.

"Граница не рассчитана на такое количество людей, они просто штурмом берут. Заразиться можно на раз, ведь нам кроме обычных масок ничего не выдали", — заявил сотрудник Мостисского пограничного отряда.

В Госпогранслужбе Украины подтверждают резкое увеличение потока через государственную границу страны.

Возвращение домой граждан Молдовы: приоритет детям, студентам, лицам с особыми потребностями

Начиная с субботы, 28 марта, всем наши сограждане, которые хотят вернуться на Родину, предлагается зарегистрироваться онлайн на интернет-страницах и фэйсбук-аккаунтах дипломатических и консульских миссий.

Преимущественное право будет оказано малолетним, учащейся молодежи, находившимся на лечении за рубежом, другим социально уязвимым категориям.

Приоритетные маршруты чартерных рейсов будут предложены на утверждение Комиссии по чрезвычайной ситуации.

Билеты на рейсы можно будет купить непосредственно у оператора авиаперевозок.

Актуализированную информацию о полетах можно найти на сайте Органа гражданской авиации Республики Молдова.

Пассажиров предупреждают, что по прибытии в Кишинев они будут обязаны пройти медицинское освидетельствование и пройти 14-дневную самоизоляцию.

Лев Лещенко: состояние стабильное

О состоянии ветерана российской сцены рассказал газете "Московский комсомолец" композитор Игорь Крутой со ссылкой на СМС-сообщение супруги певца.

"Леву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали, мы вместе", — написала Ирина Лещенко.

Ранее Лещенко поступил в стационар больницы в Коммунарке с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца подтвердился COVID-19.

В первые сутки состояние Лещенко ухудшилось: усилилась одышка, снизились показатели оксигенации крови, из-за чего было принято решение перевести его в реанимацию.

Сейчас 78-летний певец стабилен и не нуждается в дополнительном кислороде.

"Мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении", — подытожил врач.

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