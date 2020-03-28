Если вы в дальней поездке: что следует дезинфицировать прежде всего

Все вирусы дольше живут на таких поверхностях, как пластик. Для COVID-19 этот срок составляет до трех дней.

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. В период пандемии коронавируса во время поездок необходимо уделять особое внимание тщательной дезинфекции паспорта, предупреждает доцент кафедры микробиологии и иммунологии Джорджтаунского университета Эрин Соррелл. Слова ученой приводит издание Express.

Как отметила Соррелл, все вирусы дольше живут на непористых поверхностях, например, таких как пластик. Согласно исследованиям, COVID-19 может выжить до трех дней на пластике. При этом она призвала дезинфицировать паспорт даже в том случае, если его обложка сделана из другого материала.

Для этой цели она порекомендовала использовать 60-процентный спиртовой раствор.

По последним данным, по всему миру заразились свыше 598 тысяч человек, 27,7 тысячи умерли.

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