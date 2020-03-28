Пик летальности в Испании: за сутки коронавирус унес 832 жизни

По числу жертв и выявленных случаев заражения страна находится на втором месте в Европе после Италии.

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. Число жертв коронавируса COVID-19 в Испании за последние 24 часа увеличилось на 832 человека, таким образом общее количество жертв достигло 5690 человек.

За выявлено 8189 новых случаев заражений, общее число поставленных диагнозов с начала эпидемии – 72 248. В тяжелом состоянии находятся 4,5 тысячи пациентов. Выздоровели 12,3 тысячи. Таким образом активными остаются более 54 тысяч случаев.

В Мадриде выявлено 21,5 тысячи случаев COVID-19, умерли 2,8 тысячи. В Каталонии установлено 14,3 случая, умерли более тысячи пациентов.

По числу жертв и выявленных случаев заражения коронавирусом Испания находится на втором месте в Европе после Италии.

Власти Испании 14 марта ввели на 15 дней режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей. 26 марта парламент продлил его до 11 апреля включительно.

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