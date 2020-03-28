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Лаборатория.

Препарат для лечения коронавируса: разработано в России

© CC0 / Pixabay / DarkoStojanovic
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (365)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200328/29691133/preparat-dlya-lecheniya-koronavirusa-razrabotano-v-russia.html

Тот же исследовательский центр ведет разработку эффективной и безопасной схемы медикаментозной профилактики коронавируса.

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина представило Федеральное медико-биологическое агентство.

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Публикация от ФМБА России (@fmba_of_russia)

В сообщении ФМБА отмечается, что научно-производственный центр "Фармзащита" разработал схему лечения с учетом китайского и французского опыта.

"Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом", — сказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

По ее словам, в составе есть также макролидные антибиотики и синтетические пенициллины.

Биологическая лаборатория.
© Sputnik / Виталий Аньков
Россия: шесть препаратов от коронавируса проходят испытания

Эти компоненты "не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких".

Скворцова подчеркнула, что это обеспечит эффективное лечение пациентов с COVID-19 различной степени тяжести.

Кроме того, на основе мефлохина ведется разработка эффективной и безопасной схемы профилактики коронавируса, уточнили в пресс-службе.

Разработки предлагается включить в методические рекомендации Минздрава.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (365)

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