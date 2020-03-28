Препарат для лечения коронавируса: разработано в России

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина представило Федеральное медико-биологическое агентство.
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В сообщении ФМБА отмечается, что научно-производственный центр "Фармзащита" разработал схему лечения с учетом китайского и французского опыта.
"Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом", — сказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова.
По ее словам, в составе есть также макролидные антибиотики и синтетические пенициллины.
Эти компоненты "не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких".
Скворцова подчеркнула, что это обеспечит эффективное лечение пациентов с COVID-19 различной степени тяжести.
Кроме того, на основе мефлохина ведется разработка эффективной и безопасной схемы профилактики коронавируса, уточнили в пресс-службе.
Разработки предлагается включить в методические рекомендации Минздрава.
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