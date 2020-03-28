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"Самая подготовленная к коронавирусу страна": какие козыри у нее на руках

© Sputnik / Борис Бабанов
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (368)
144401
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200328/29691454/samaya-podgotovlennaya-k-koronavirusu-strana-kakie-kozyri-u-nee-na-rukakh.html

Правительство накопило ценный опыт сосредоточения средств, персонала и препаратов для борьбы с эпидемиями.

КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. Самой подготовленной к пандемии коронавируса страной египетское издание NoonPost считает Нигерию.

В публикации отмечает, что центральные власти имеют серьезный опыт борьбы с инфекциями, в 2014 году они успешно противостояли вспышке лихорадки Эбола.

Исследования вируса
© REUTERS / Olivia Acland
Эпидемия Эболы.

Результативность действий шестилетней давности объясняется оперативным и жестким мерам: удалось проследить цепочку контактов зараженных лиц, число которых достигло почти 900 человек. Потенциальных разносчиков инфекции распределили среди 18 групп медицинских работников и добровольцев, которые отслеживали их перемещения и дезинфицировали все объекты, с которыми те взаимодействовали.

Нигерийское правительство смогло аккумулировать достаточно средств, персонала и препаратов, чтобы остановить эпидемию на начальной стадии. Такой опыт позволил стране успешно отреагировать на пандемию коронавируса.

На данный в 40 из 54 африканских стран в общей сложности насчитываются почти 1000 случаев заражения. По данным ВОЗ, в Нигерии COVID-19 заболели 65 человек, один из них умер.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (368)

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