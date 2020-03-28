"Самая подготовленная к коронавирусу страна": какие козыри у нее на руках

Правительство накопило ценный опыт сосредоточения средств, персонала и препаратов для борьбы с эпидемиями.

КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. Самой подготовленной к пандемии коронавируса страной египетское издание NoonPost считает Нигерию.

В публикации отмечает, что центральные власти имеют серьезный опыт борьбы с инфекциями, в 2014 году они успешно противостояли вспышке лихорадки Эбола.

© REUTERS / Olivia Acland Эпидемия Эболы.

Результативность действий шестилетней давности объясняется оперативным и жестким мерам: удалось проследить цепочку контактов зараженных лиц, число которых достигло почти 900 человек. Потенциальных разносчиков инфекции распределили среди 18 групп медицинских работников и добровольцев, которые отслеживали их перемещения и дезинфицировали все объекты, с которыми те взаимодействовали.

Нигерийское правительство смогло аккумулировать достаточно средств, персонала и препаратов, чтобы остановить эпидемию на начальной стадии. Такой опыт позволил стране успешно отреагировать на пандемию коронавируса.

На данный в 40 из 54 африканских стран в общей сложности насчитываются почти 1000 случаев заражения. По данным ВОЗ, в Нигерии COVID-19 заболели 65 человек, один из них умер.

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