Пока вы спали: мир борется с коронавирусом, Ким Чен Ын запускает ракеты

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КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. Меры противодействия распространению пандемии, принятые в разных странах, и военные приготовления Пхеньяна - главные темы обзора.

Разграничения и ограничения

Россия приняла решение лимитировать движение через свои рубежи. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Речь идет об автомобильных, железнодорожных, пешеходных, речных и смешанных пунктах пропуска через границу, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы. Ограничение вступит в силу в 0:00 30 марта.

С того же числа и до 20 апреля власти Узбекистана закрывают все аэропорты и полностью останавливают авиасообщение, сообщил оперативный штаб при правительстве.

В США решено отменить международный автосалон в Детройте, который должен был пройти в июне, передает телеканал NBC News.

Сообщается, что на такой шаг пошли после того, как Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях решило использовать площадку, где должен был пройти смотр автоновинок, в качестве больницы для лечения пациентов с COVID-19.

В стране число заболевших коронавирусом перевалило за 100 тысяч, зафиксировано более 1,6 тысяч летальных исходов.

As of 10 a.m. ET, March 28, there are 102,074 confirmed coronavirus cases in the US, and 1,606 deaths. https://t.co/1gpgX3ueBr pic.twitter.com/dLJmXR9Oui — NBC News (@NBCNews) March 28, 2020

​Что закрывается и что открывается в Молдове

С 8.00 воскресенью прекращается пропуск через КПП Костешть - Стынка на границе с Румынией и Бричаны - Россошаны на украинском участке. Решение принято Комиссией по чрезвычайной ситуации. Гражданам рекомендуется отменить свои поездки и соблюдать введенные властями ограничительные меры.

В то же время выдано разрешение на два чартерных рейса для доставки граждан Молдовы из-за рубежа. Авикомпания Israir Airlines 30 марта совершит полет по маршруту Тель-Авив - Кишинев - Бухарест, а Air Moldova 1 апреля - в Ниццу и обратно.

За последние две недели чартерными рейсами в Молдову вернулись 2500 граждан страны.

Ким нажал на кнопку "пуск"

Северная Корея запустила "неопознанный снаряд" в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

(4th LD) N. Korea fires 2 short-range ballistic missiles into East Sea: JCS https://t.co/33DIhMjCV6 — Yonhap News Agency (@YonhapNews) March 29, 2020

​"Северная Корея произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря", - говорится в сообщении.

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