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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Пока вы спали: мир борется с коронавирусом, Ким Чен Ын запускает ракеты

© REUTERS / KCNA
Общество
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КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. Меры противодействия распространению пандемии, принятые в разных странах, и военные приготовления Пхеньяна - главные темы обзора.

Разграничения и ограничения

Россия приняла решение лимитировать движение через свои рубежи. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Речь идет об автомобильных, железнодорожных, пешеходных, речных и смешанных пунктах пропуска через границу, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы. Ограничение вступит в силу в 0:00 30 марта.

С того же числа и до 20 апреля власти Узбекистана закрывают все аэропорты и полностью останавливают авиасообщение, сообщил оперативный штаб при правительстве.

В США решено отменить международный автосалон в Детройте, который должен был пройти в июне, передает телеканал NBC News.

Сообщается, что на такой шаг пошли после того, как Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях решило использовать площадку, где должен был пройти смотр автоновинок, в качестве больницы для лечения пациентов с COVID-19.

В стране число заболевших коронавирусом перевалило за 100 тысяч, зафиксировано более 1,6 тысяч летальных исходов.

​Что закрывается и что открывается в Молдове

С 8.00 воскресенью прекращается пропуск через КПП Костешть - Стынка на границе с Румынией и Бричаны - Россошаны на украинском участке. Решение принято Комиссией по чрезвычайной ситуации. Гражданам рекомендуется отменить свои поездки и соблюдать введенные властями ограничительные меры.

Punctul comun de trecere a frontierei de stat Palanca
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
КПП.

В то же время выдано разрешение на два чартерных рейса для доставки граждан Молдовы из-за рубежа. Авикомпания Israir Airlines 30 марта совершит полет по маршруту Тель-Авив - Кишинев - Бухарест, а Air Moldova 1 апреля - в Ниццу и обратно.

За последние две недели чартерными рейсами в Молдову вернулись 2500 граждан страны.

Ким нажал на кнопку "пуск"

Северная Корея запустила "неопознанный снаряд" в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

​"Северная Корея произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря", - говорится в сообщении.

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