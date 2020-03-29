Образец "карантинного творчества": на этот раз от солиста Little Big

Коронавирус и связанные с ним ограничительно-профилактические меры оказывают влияние на исполнителей, которые либо перепевают свои композиции по-новому, либо меняют декорации. Так или иначе, появляются новые нюансы, иной смысл.

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Песня I’m ok (Я в порядке) получила другое звучание в своем "карантинном варианте", который разместил в Instagram лидер группы Little Big Илья Прусикин. Другие времена, минималистский аккомпанемент, совершенно ясный посыл.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ilia Prusikin / Илья Прусикин (@iliyaprusikin) 25 Мар 2020 в 8:49 PDT

Группа Little Big должна была представлять Россию на "Евровидении-2020" в Роттердаме с песней Uno. Однако организаторы приняли решение перенести конкурс с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Ранее молдавская группа SunStroke Project, кстати на Евровидении выступавшая, наполнила новым содержанием свой хит Hey Mamma, которым она тогда покорила публику в Киеве в 2017 году.

"Мама-мама, дома сиди, мы тебе привезем еды. Мама-мама, не выходи, две недели - это пустяки".

Таковы новые слова песни.

Исполнители SunStroke Project таким образом присоединились к проводимой кампании #ОставайтесьДома.

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