Образец "карантинного творчества": на этот раз от солиста Little Big

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Песня I’m ok (Я в порядке) получила другое звучание в своем "карантинном варианте", который разместил в Instagram лидер группы Little Big Илья Прусикин. Другие времена, минималистский аккомпанемент, совершенно ясный посыл.
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Группа Little Big должна была представлять Россию на "Евровидении-2020" в Роттердаме с песней Uno. Однако организаторы приняли решение перенести конкурс с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Ранее молдавская группа SunStroke Project, кстати на Евровидении выступавшая, наполнила новым содержанием свой хит Hey Mamma, которым она тогда покорила публику в Киеве в 2017 году.
"Мама-мама, дома сиди, мы тебе привезем еды. Мама-мама, не выходи, две недели - это пустяки".
Таковы новые слова песни.
Исполнители SunStroke Project таким образом присоединились к проводимой кампании #ОставайтесьДома.
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