Нетипичный симптом COVID-19: научное объяснение найдено

Ранее две группы исследователей назвали частичную утрату обоняния и вкуса в числе реже встречающихся проявлений болезни.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Исследователи из Медицинской школы Гарвардского университета, заинтересовавшись этой информацией, обнаружили очень интересный биохимический механизм.

Исследования геномов мышей, приматов и человека показали, что определенные клетки в полости носа скрывают от вируса белки, необходимые инфекции для проникновения в организм носителя. Заражение этих клеток, как считают ученые, и приводит к распространению COVID-19 и проявлению симптомов, связанных с потерей обоняния.

Ученые также предположили, что заражению может способствовать повреждение клеток соединительной ткани в носу.

Ранее специалисты Американской академии оториноларингологии и их коллеги из Британской ассоциации ЛОР-врачей назвали частичную утрату обоняния и вкуса среди нетипичных симптомов COVID-19. В то же время он не так редок и встречается у множества заразившихся коронавирусом. Например, с этим столкнулся американский баскетболист Руди Гобер.

В ВОЗ заявили, что пока не могут с уверенностью признать это признаком наличия болезни.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано уже более 670 тысяч случаев заражения, свыше 31 тысяч человек скончались.

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