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Мужчина показывает разбитый кулак, архивное фото.

Повсюду безлюдные улицы, а в Одессе - потасовка из-за портрета Сталина - фото

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200329/29699367/vezde-opustevshie-ulitsy-a-v-odesse-massovaya-draka-iz-za-portreta-stalina.html

Идеологические разногласия для участников стычки оказались превыше опасности заражения вследствие непосредственного плотного "контакта".

КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. Массовая драка возникла из-за наклейки с портретом Сталина на стекле автомобиля, сообщает Odessa.online.

Как сообщает источник, пока прохожий препирался с водителем из-за наклейки с изображением "отца народов" на стекле его машины, на помощь автовладельцу подоспело около полутора десятка его товарищей.

Инцидент перешел в горячую фазу, даже несмотря на подоспевшую полицию.

Патрульным пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разнять конфликтующих.

Как сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области, правоохранители установили личность владельца автомобиля с запрещенной в соседней стране символикой. Им оказался 45-летний одессит.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (378)

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