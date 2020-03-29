Повсюду безлюдные улицы, а в Одессе - потасовка из-за портрета Сталина - фото

КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. Массовая драка возникла из-за наклейки с портретом Сталина на стекле автомобиля, сообщает Odessa.online.

Как сообщает источник, пока прохожий препирался с водителем из-за наклейки с изображением "отца народов" на стекле его машины, на помощь автовладельцу подоспело около полутора десятка его товарищей.

Инцидент перешел в горячую фазу, даже несмотря на подоспевшую полицию.

Патрульным пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разнять конфликтующих.

Как сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области, правоохранители установили личность владельца автомобиля с запрещенной в соседней стране символикой. Им оказался 45-летний одессит.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK